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9 de junio de 2026

PDI CONMEMORA SU 93° ANIVERSARIO CON LITURGIA ECUMÉNICA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Conexión PDI

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En el marco de las actividades conmemorativas del nonagésimo tercer aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile, este martes se realizó una liturgia ecuménica de acción de gracias en la Catedral de Punta Arenas, instancia que reunió a autoridades regionales, funcionarios policiales e invitados especiales. 

La ceremonia fue presidida por el obispo de la Iglesia Católica en Magallanes, Óscar Blanco Martínez, junto al pastor de la Iglesia Bautista, Eliseo Merino Molina; el pastor de la Iglesia Luterana en Magallanes, Jan Meyer y el vicario general de la Diócesis de Punta Arenas, Fredy Subiabre Matiacha.

Durante la liturgia, se elevó una oración especial por los hombres y mujeres que integran la PDI, destacando valores esenciales para la labor investigativa, como la integridad, el discernimiento, la excelencia profesional y la vocación de servicio hacia la comunidad.

Asimismo, se realizó un sentido homenaje a los mártires institucionales que entregaron su vida en cumplimiento del deber, relevando su legado de servicio, compromiso y entrega hacia la ciudadanía. 

La ceremonia estuvo encabezada por el jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, prefecto inspector Carlos Vásquez Palma, y reunió a autoridades regionales, representantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y Gendarmería de Chile, además de funcionarios de las distintas unidades de la PDI presentes en la región.

La actividad se enmarcó en el programa conmemorativo del 93° aniversario de la Policía de Investigaciones de Chile, instancia que permitió renovar el compromiso institucional con la investigación criminal, la búsqueda de la verdad y el servicio permanente a la ciudadanía.




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