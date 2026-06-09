CORE ARECHETA PIDE MAYOR COORDINACIÓN PARA DEFINIR PROYECTOS PEDZE ESTRATÉGICOS DE MAGALLANES “LOS CONSEJEROS DEBEN TENER VOZ EN LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS REGIONALES”

Una extensa revisión de los principales temas de la agenda regional realizó este martes el consejero regional Rodolfo Arecheta durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó proyectos aprobados por el Consejo Regional, el futuro financiamiento del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), el caso de la residencia Mejor Niñez y las investigaciones que involucran a autoridades locales.

Respecto de la última sesión del Consejo Regional, Arecheta destacó especialmente la aprobación de recursos para la conservación de la Escuela España de Punta Arenas, iniciativa que calificó como una de las más relevantes debido al impacto directo que tendrá en la comunidad educativa.

“Son proyectos que quizás no generan grandes titulares, pero que mejoran directamente la calidad de vida de cientos de niños y sus familias”, señaló, agregando que durante una visita en terreno pudieron constatar el deterioro de la infraestructura del establecimiento.

El consejero también valoró la aprobación del proyecto impulsado por el Club Esmeralda de Puerto Natales para la construcción de una cancha deportiva en el sector Huertos Familiares, iniciativa que recibió respaldo unánime del cuerpo colegiado.

En materia de infraestructura pública, Arecheta aprovechó la instancia para plantear una crítica más amplia respecto a la falta de mantención de espacios y edificios ya existentes.

“Muchas veces se privilegia inaugurar obras nuevas porque eso permite cortar cintas, pero se deja de lado la conservación de infraestructura que ya está construida. Primero debemos cuidar lo que tenemos y después pensar en nuevos proyectos”, afirmó.

En esa línea, valoró la reciente inauguración de la Biblioteca Municipal N°114 en el sector 18 de Septiembre, aunque enfatizó la importancia de asegurar recursos para su mantención futura y evitar el deterioro de las inversiones públicas.



Incertidumbre por recursos del PEDZE



Otro de los temas abordados fue el financiamiento del PEDZE y la incertidumbre respecto de la segunda etapa de recursos comprometidos para Magallanes.

Arecheta reconoció que existe incertidumbre respecto a los montos que podrían llegar durante el segundo semestre, aunque sostuvo que, según los antecedentes entregados por equipos técnicos del Gobierno Regional, Magallanes se encuentra bien posicionada para acceder a nuevos recursos.

No obstante, cuestionó la ausencia de criterios objetivos y formalmente establecidos para determinar la asignación de fondos adicionales.

“Lo que uno esperaría es que existieran parámetros claros para saber qué debe cumplir una región para acceder a esos recursos. Hoy eso no está completamente definido”, indicó.

Asimismo, llamó al gobernador regional a trabajar de manera coordinada con el Consejo Regional para consensuar las prioridades de inversión y fortalecer la representación regional ante los organismos centrales.



Dictamen por residencia Mejor Niñez



Durante la entrevista, el consejero también se refirió al reciente dictamen de Contraloría relacionado con la adquisición del inmueble destinado a una residencia de Mejor Niñez, caso que ha generado controversia durante los últimos años.

Arecheta sostuvo que el informe ratifica cuestionamientos que él y otros consejeros habían planteado anteriormente respecto al proceso de compra y a la información disponible al momento de aprobar la iniciativa.

Además, afirmó que el dictamen contiene observaciones tanto a la administración regional como al actuar del Consejo Regional de la época, señalando que los antecedentes debieron ser analizados con mayor profundidad.

El consejero manifestó preocupación por la situación actual de los menores que residen en el inmueble, quienes deberán ser trasladados mientras se realizan adecuaciones exigidas para el funcionamiento de la residencia.



Investigación que involucra al diputado Alejandro Riquelme



Consultado sobre la investigación relacionada con subsidios habitacionales que involucra al diputado Alejandro Riquelme, Arecheta sostuvo que los antecedentes conocidos hasta ahora son de carácter grave y que corresponde que sean esclarecidos por los organismos competentes.

“No corresponden defensas corporativas. Cuando existen antecedentes de esta naturaleza, lo correcto es que se investiguen”, afirmó.

El consejero añadió que será la justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades y sostuvo que también sería positivo que el parlamentario expusiera públicamente los argumentos de su defensa para contribuir a la transparencia del proceso.

Finalmente, Arecheta reiteró que la probidad y la fiscalización deben ser principios permanentes para todas las autoridades, independientemente de su sector político.

“Acá nadie está por sobre la ley. La ciudadanía también tiene un rol fiscalizador y las instituciones deben funcionar para garantizar transparencia y confianza pública”, concluyó.





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