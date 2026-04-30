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30 de abril de 2026

ANEF MAGALLANES RESPALDA A TRABAJADORES DEL INJUV Y CUESTIONA RECORTE IMPUESTO DESDE NIVEL CENTRAL

Buenos días región.

anefmagallanes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la presidenta regional de la ANEF, Evelyn Córdova Marín, abordó una serie de temas que marcan la agenda de los funcionarios públicos en Magallanes, destacando la preocupación por el recorte presupuestario al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), junto con gestiones institucionales, operativos de salud y fortalecimiento de beneficios para el sector.

Uno de los puntos centrales fue la alerta levantada por la ANEF Magallanes tras el recorte del 47% al presupuesto del INJUV, medida que a nivel nacional supera los $3.859 millones. Desde la organización manifestaron su rechazo, calificando la decisión como un golpe directo a la presencia del Estado en la región y una vulneración a los derechos laborales. En ese contexto, la directiva regional acudió presencialmente a respaldar a los trabajadores del servicio, quienes enfrentan un escenario de incertidumbre ante lo que describen como una «asfixia presupuestaria» derivada del Decreto N°331 del Ministerio de Hacienda. Asimismo, advirtieron que la reducción de recursos pone en riesgo la continuidad de programas territoriales clave para los jóvenes, especialmente considerando las particularidades geográficas de la zona austral.

En paralelo, Córdova destacó la reciente reunión sostenida entre el directorio regional de la ANEF y la Delegación Presidencial Regional, instancia en la que se reafirmó la disposición al diálogo y la colaboración institucional. Durante el encuentro se abordaron temas de interés para los funcionarios públicos, relevando la importancia de fortalecer el servicio público en la región y avanzar en una gestión que responda a las necesidades de la ciudadanía.

Otro de los aspectos abordados fue el desarrollo de un operativo médico realizado en conjunto con RedSalud, iniciativa que forma parte de una estrategia sostenida para facilitar el acceso a la salud de los trabajadores públicos. La jornada permitió atender a 90 funcionarios con exámenes preventivos y evaluaciones médicas, proyectando ampliar la cobertura a otros 90 beneficiarios antes de fin de mes, alcanzando así a más de 180 funcionarios en total. Desde la organización destacaron que este tipo de instancias resulta clave en una región donde factores laborales y geográficos dificultan el acceso oportuno a prestaciones de salud.

En materia de gestión, también se dio cuenta de reuniones con actores públicos y privados para avanzar en proyectos relevantes para los funcionarios. Entre ellos, se abordó la factibilidad de trasladar la matriz de agua en el sector sur de la ciudad, iniciativa que permitiría beneficiar a vecinos y concretar el proyecto habitacional Villa Clotario Blest, considerado una prioridad para el gremio.

Finalmente, la dirigenta resaltó el fortalecimiento de beneficios para los funcionarios públicos a través de diversos convenios con centros de salud, instituciones educativas, gimnasios y servicios locales, generando una red de apoyo orientada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sector público en Magallanes.



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