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28 de abril de 2026

ELIANA SANTIBÁÑEZ ABORDA LOS DESAFÍOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ Y SU IMPACTO EN LA REALIDAD SOCIAL CHILENA

Buenos días región.

comisionnacionalpazyjusticia

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Eliana Santibáñez, presidenta de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile, abordó el propósito central de esta instancia, sus responsabilidades y los principales desafíos que enfrenta en su rol.

Durante la conversación, explicó que la comisión busca aterrizar la Doctrina Social de la Iglesia a las problemáticas cotidianas que afectan a la ciudadanía, poniendo énfasis en diversas áreas de interés social. “estamos siguiendo temas como la casa común, migración, narco cultura, democracia y el dialogo, economía como en el fondo afecta la mirada económica a que exista en Chile mayor justicia social y lo hacemos a través de documentos, reflexión, encuentros, conversatorios”, señaló.

En ese contexto, manifestó su preocupación por la situación de los migrantes en el país, especialmente en relación con el acceso a derechos fundamentales. “me preocupa la situación de los migrantes aquí en Chile, se esta analizando su acceso a algunos derechos sociales como salud y educación, eso me preocupa hay muchos niños que al llegar a chile viniendo de una situación difícil de sus países de origen, tienen que seguir desarrollándose esos niños, seguir teniendo una vida de calidad en la medida de posible, que les quiten posibilidad de salud o educación aunque sus padre hayan ingresado de manera irregular son seres humanos, esa delgada línea delgada uno no puede dejarla pasar”, expresó.

Asimismo, al referirse a su primer mes como presidenta de la comisión, destacó el compromiso histórico de quienes han liderado esta instancia y el desafío que implica asumir este rol. “he visto el compromiso de las presidentas y presidentes anteriores, es un desafío y un tremendo compromiso también uno lo hace con gusto y bueno intentando ser portavoz de los laicos católicos en estos tiempos”, indicó.

Santibáñez subrayó que el trabajo de la Comisión de Justicia y Paz se desarrolla mediante espacios de reflexión y diálogo, con el objetivo de contribuir a una sociedad más justa, poniendo en el centro la dignidad de las personas y los desafíos sociales actuales del país.



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