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28 de abril de 2026

PROFESIONALES DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL APOYAN A ESTUDIANTES QUE SE FORMAN COMO MEDIADORES ESCOLARES

​Se participó en taller de mediadores escolares exponiendo sobre alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y resolución pacífica de conflictos.

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En el marco del convenio vigente de colaboración en Convivencia y Mediación Escolar, suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la Universidad de Magallanes y la Corporación de Asistencia Judicial, se está desarrollando un ciclo de talleres para formación de Mediadores Escolares orientados a entregar herramientas de mediación y de diálogo que permita a los mismos estudiantes resolver sus conflictos, como una oportunidad de aprendizaje y de diálogo.

 
Esta iniciativa busca apoyar a los establecimientos educacionales de la región en materias de convivencia y mediación escolar, trabajo que se ha desarrollado desde hace más de 12 años.

 
Así lo destacó la jefa del Departamento de Educación de la Seremi del ramo, Myriam Pino, "esta iniciativa busca entregar herramientas de promoción de buena y sana convivencia, junto con la prevención de la violencia escolar a través de la generación de capacitaciones. Por su relevancia desde la responsabilidad juvenil sobre los actos que incurren en infracción de la ley, se incorporó el Servicio de Reinserción Social Juvenil al trabajo intersectorial. El objetivo final de esta estrategia es lograr la certificación en mediación escolar a fin de que los estudiantes sean quienes lideren los procesos de mediación, guiados siempre por un adulto responsable y así contribuir en construcción de ambientes educativos respetuosos, tolerantes y empáticos", dijo.

Trabajo preventivo desde lo penal

 
En esta ocasión, la exposición del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes estuvo centrada en estudiantes de 1ro y 2do medio de establecimientos particulares subvencionados de la comuna de Punta Arenas y prontamente se repetirá la actividad con establecimientos públicos de Porvenir.

 
En este contexto, profesionales de la Unidad de Coordinación Judicial compuesto por el Abogado Octavio Villarroel, la Mediadora Penal Juvenil Sindy Hechenleitner y Diego Subiabre, profesional de postegreso participaron en este taller, informando de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N°20.084 y visibilizando las consecuencias que pueden surgir cuando los conflictos no son abordados de manera oportuna o temprana relevando a la mediación como una herramienta preventiva y formativa.

 
"La exposición incluyó detalles de los delitos y hechos que revisten gravedad que, de acuerdo a la Ley, son considerados delitos para jóvenes entre los 14 y los 17 años 11 meses y 30 días. Adicionalmente, se instruyó a los estudiantes respecto a la mediación penal juvenil como herramienta preventiva, procedimiento que permite intervenir a tiempo en casos específicos de conflictos, mediante la búsqueda de acuerdos entre víctima y adolescente, que garanticen la reparación del daño, trabajo que está llevando adelante el Servicio de Reinserción Social Juvenil" señaló la Mediadora Penal Juvenil Sindy Hechenleitner.

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