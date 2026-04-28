EN EL DÍA MUNDIAL DE LA BRUCELOSIS BOVINA AUTORIDADES DEL AGRO DESTACAN LA CONDICIÓN DE MAGALLANES COMO REGIÓN LIBRE DE LA ENFERMEDAD

En el marco del Día Mundial de la Brucelosis Bovina, que se conmemora cada 28 de abril para generar conciencia sobre esta enfermedad bacteriana infecciosa que afecta al ganado bovino y que puede transmitirse a las personas, el Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes destacó el estatus de región libre de brucelosis bovina que mantiene desde el año 2003.

Esta condición sanitaria fue alcanzada tras la implementación de un programa de erradicación, la ausencia de animales reactores en los sistemas de vigilancia y la conclusión de un estudio epidemiológico que respaldó oficialmente este estatus. Desde entonces, el SAG ha sostenido un trabajo permanente de vigilancia para resguardar este logro, en estrecha colaboración con el sector productivo regional.

Al respecto, el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada Herrera, destacó el valor del trabajo mancomunado, señalando "el estatus de libre de brucelosis bovina refleja el resultado de un trabajo público-privado sostenido en el tiempo, que ha permitido a Magallanes alcanzar y mantener altos estándares sanitarios. Esta condición fortalece la competitividad del sector ganadero regional y aporta a la confianza en nuestros sistemas productivos, tanto a nivel nacional como internacional".

A nivel regional, el SAG ejecuta anualmente un programa de vigilancia pecuaria que considera la toma de muestras en distintos predios, con especial foco en zonas limítrofes y en establecimientos definidos según evaluación de riesgo. A esto se suma el control en plantas faenadoras, donde se muestrean animales susceptibles para su análisis en el laboratorio regional.

En este sentido, Javier González Martínez, encargado regional de protección pecuaria de SAG, explicó que "la vigilancia que realizamos es integral, ya que no solo abarca los predios, sino también los mataderos y plantas faenadoras, donde cada animal susceptible es muestreado. El contar con un laboratorio regional nos permite obtener resultados de manera más rápida, lo que fortalece nuestra capacidad de respuesta y control".

Actualmente, el laboratorio regional del SAG analiza más de 7.000 muestras al año, provenientes de distintas actividades de vigilancia, lo que constituye una herramienta clave para respaldar y mantener el estatus sanitario de la región.

Por su parte, el director regional (s) de SAG Magallanes, Nicolás Soto Volkart, enfatizó la relevancia de este hito sanitario para la región indicando "mantenernos libres de brucelosis bovina desde hace más de dos décadas es el resultado de un trabajo riguroso y sostenido, tanto del Servicio como de los productores y productoras. Esta condición no solo protege la producción pecuaria, sino también la salud de las personas, considerando que se trata de una zoonosis. Por ello, es fundamental seguir trabajando de manera conjunta, apoyando las acciones de vigilancia y dando aviso oportuno ante cualquier situación sanitaria inusual que afecte al ganado. La mantención de este estatus es una tarea compartida que beneficia a toda la región".

Cabe señalar, que la brucelosis bovina es una enfermedad infectocontagiosa causada por la bacteria Brucella abortus, que afecta principalmente a hembras en edad reproductiva, provocando abortos y alteraciones reproductivas. En los machos, puede generar infertilidad. En humanos, puede causar una enfermedad grave si no es tratada, por lo que la prevención, el manejo sanitario adecuado y el consumo de productos lácteos pasteurizados son fundamentales.

Para mayor información sobre esta u otras materias de atingencia SAG, ingrese la página www.sag.cl, escríbanos al correo [email protected] o comuníquese con la oficina provincial más cercana a su predio.