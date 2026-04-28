28 de abril de 2026
SENADOR KUSANOVIC COORDINA OFENSIVA PARA RESOLVER TOMA EN POBLACIÓN SILVA HENRÍQUEZ Y TERMINAR CON 12 AÑOS DE ABANDONO
Parlamentario condujo mesa de trabajo junto a dirigentes vecinales y el seremi de vivienda, Rodolfo Guajardo, para abordar la crisis sanitaria y de seguridad que afecta al sector.
Una productiva reunión de trabajo sostuvieron dirigentes de la junta de vecinos "Cardenal Raúl Silva Henríquez" junto al Seremi de vivienda, Rodolfo Guajardo, y el senador Alejandro Kusanovic, acompañado de su equipo jurídico. El objetivo central del encuentro fue delinear soluciones concretas frente a la grave problemática generada por la toma emplazada en el sector, la cual persiste y se ha consolidado tras más de una década de inacción estatal.
La presidenta de la junta de vecinos, Silvia Garrido, valoró la gestión del parlamentario y agradeció la instancia de diálogo, señalando que la situación ha deteriorado profundamente la calidad de vida en el barrio.
“Nos reunimos con el senador y el Seremi de Vivienda en una instancia muy necesaria. Llevamos años con esta problemática. A raíz de la toma, nos cerraron el CECOSF y el jardín infantil, dos instituciones vitales para nuestra población. Hoy los niños están dispersos en otros jardines, lo que afecta directamente la logística y bienestar de nuestras familias”, expresó la dirigenta.
Garrido explicó que, más allá del impacto en los servicios, la comunidad enfrenta una crisis sanitaria y de seguridad insostenible: “Tenemos problemas graves de aguas servidas y malos olores insoportables. A esto se suma el humo constante, focos de drogadicción, robos y violencia. Los desechos corren por fuera de nuestras casas; es una situación insalubre, especialmente para nuestros niños y adultos mayores”.
Asimismo, fue enfática en aclarar que los vecinos no buscan un desalojo violento, sino una salida humanitaria y definitiva. “Queremos que se llegue a un acuerdo y que esas personas también accedan a una vivienda digna. Hay adultos mayores viviendo ahí que necesitan una solución urgente, especialmente con la proximidad del invierno”, sostuvo.
Crítica a la desidia administrativa
Por su parte, el senador Alejandro Kusanovic reafirmó su compromiso de acompañar a los vecinos y gestionar acciones concretas ante las autoridades competentes, criticando la falta de gestión histórica en el sector.
“Aquí no solo enfrentamos un déficit habitacional, sino una vulneración grave a la dignidad, la salud y la seguridad de todo un barrio. Por años ha existido una desidia inaceptable por parte de las autoridades competentes. No podemos permitir que una comunidad viva entre aguas servidas y sin servicios básicos por falta de voluntad política”, señaló el parlamentario.
Finalmente, Kusanovic aseguró que su equipo jurídico seguirá trabajando en la mesa técnica para garantizar que las familias de la toma accedan a soluciones habitacionales regulares, devolviendo así la tranquilidad y los espacios públicos -como el jardín infantil y el centro de salud- a los habitantes de la población Silva Henríquez.
El Seremi Rodolfo Guajardo Barría recorrió junto a la comisión receptora del Serviu Regional el proyecto habitacional Pioneros, ya finalizado, para luego sostener una reunión de trabajo con la Alcaldesa Karina Fernández Marin. Además, constató el 94 por ciento de avance en la pavimentación de 1.338 metros lineales de calzadas y aceras.
El Seremi Rodolfo Guajardo Barría recorrió junto a la comisión receptora del Serviu Regional el proyecto habitacional Pioneros, ya finalizado, para luego sostener una reunión de trabajo con la Alcaldesa Karina Fernández Marin. Además, constató el 94 por ciento de avance en la pavimentación de 1.338 metros lineales de calzadas y aceras.