SENADOR KUSANOVIC COORDINA OFENSIVA PARA RESOLVER TOMA EN POBLACIÓN SILVA HENRÍQUEZ Y TERMINAR CON 12 AÑOS DE ABANDONO

​Una productiva reunión de trabajo sostuvieron dirigentes de la junta de vecinos "Cardenal Raúl Silva Henríquez" junto al Seremi de vivienda, Rodolfo Guajardo, y el senador Alejandro Kusanovic, acompañado de su equipo jurídico. El objetivo central del encuentro fue delinear soluciones concretas frente a la grave problemática generada por la toma emplazada en el sector, la cual persiste y se ha consolidado tras más de una década de inacción estatal.



​La presidenta de la junta de vecinos, Silvia Garrido, valoró la gestión del parlamentario y agradeció la instancia de diálogo, señalando que la situación ha deteriorado profundamente la calidad de vida en el barrio.



​“Nos reunimos con el senador y el Seremi de Vivienda en una instancia muy necesaria. Llevamos años con esta problemática. A raíz de la toma, nos cerraron el CECOSF y el jardín infantil, dos instituciones vitales para nuestra población. Hoy los niños están dispersos en otros jardines, lo que afecta directamente la logística y bienestar de nuestras familias”, expresó la dirigenta.



​Garrido explicó que, más allá del impacto en los servicios, la comunidad enfrenta una crisis sanitaria y de seguridad insostenible: “Tenemos problemas graves de aguas servidas y malos olores insoportables. A esto se suma el humo constante, focos de drogadicción, robos y violencia. Los desechos corren por fuera de nuestras casas; es una situación insalubre, especialmente para nuestros niños y adultos mayores”.



​Asimismo, fue enfática en aclarar que los vecinos no buscan un desalojo violento, sino una salida humanitaria y definitiva. “Queremos que se llegue a un acuerdo y que esas personas también accedan a una vivienda digna. Hay adultos mayores viviendo ahí que necesitan una solución urgente, especialmente con la proximidad del invierno”, sostuvo.



​Crítica a la desidia administrativa



​Por su parte, el senador Alejandro Kusanovic reafirmó su compromiso de acompañar a los vecinos y gestionar acciones concretas ante las autoridades competentes, criticando la falta de gestión histórica en el sector.



​“Aquí no solo enfrentamos un déficit habitacional, sino una vulneración grave a la dignidad, la salud y la seguridad de todo un barrio. Por años ha existido una desidia inaceptable por parte de las autoridades competentes. No podemos permitir que una comunidad viva entre aguas servidas y sin servicios básicos por falta de voluntad política”, señaló el parlamentario.



​Finalmente, Kusanovic aseguró que su equipo jurídico seguirá trabajando en la mesa técnica para garantizar que las familias de la toma accedan a soluciones habitacionales regulares, devolviendo así la tranquilidad y los espacios públicos -como el jardín infantil y el centro de salud- a los habitantes de la población Silva Henríquez.

