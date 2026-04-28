ESCUELA PATAGONIA CELEBRARÁ "DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR" CON PERFORMATIVO DESFILE Y CORRIDA

En el marco de la conmemoración del "Día de la Convivencia Escolar", la comunidad educativa de la Escuela Patagonia desarrollará este miércoles 29 de abril, una jornada orientada a fortalecer el respeto, la inclusión, la participación y el buen trato entre todos los integrantes de la escuela. Durante la jornada se llevarán a cabo diversas instancias formativas y recreativas.





La jornada comenzará entre las 08:00 y 09:30 horas con una actividad de reflexión en aula, en la que todos los cursos participarán en espacios de diálogo guiado, abordando temáticas vinculadas a la sana convivencia, el respeto mutuo y la participación estudiantil.





Posteriormente, entre las 09:45 y 11:15 horas, se realizará un desayuno compartido por curso, instancia que busca fortalecer los vínculos al interior de cada comunidad, incorporando además la participación de asistentes de la educación como invitados especiales, relevando su rol dentro del establecimiento.





A partir de las 11:30 y hasta las 13:00 horas, se desarrollará en el hall del establecimiento un desfile de "sombreros y peinados locos", actividad que promueve la creatividad, la expresión personal y la integración entre estudiantes de distintos niveles, en un ambiente de respeto y valoración de la diversidad.





Finalmente, la jornada culminará entre las 13:45 y 15:15 horas con la 3era Corrida por la Convivencia, actividad recreativa que se realizará en el establecimiento y sus inmediaciones, orientada a fomentar el trabajo en equipo, la vida saludable y la participación activa de los estudiantes. Dicha iniciativa contará con la valiosa colaboración del Club Deportivo MTR, quienes apoyarán en su desarrollo.





Estas actividades forman parte del compromiso institucional por generar espacios que promuevan una convivencia positiva y el bienestar integral de las y los estudiantes.



