SEREMI DE GOBIERNO INVITA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES A POSTULAR A SUS REPRESENTANTES COMO CONSEJEROS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO

​Las postulaciones para que las organizaciones sociales puedan proponer a sus representantes para integrar el Consejo del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP), periodo 2026-2028, se encuentran abiertas para elegir los cargos titulares y suplentes.



El seremi de Gobierno, Ángel Roa, comentó que esta es una gran oportunidad para los dirigentes sociales con trayectoria en trabajo comunitario para que representen a sus organizaciones.



“Es importante para nosotros que puedan participar, ya que eso les permite aportar a definir prioridades de financiamiento de los proyectos, tener voz en las decisiones del fondo y representar a las organizaciones sociales”, aseguró el vocero.

Es importante señalar a las organizaciones interesadas que deben considerar los siguientes aspectos para postular como consejeros para el FFOIP.



Sobre el vínculo, los candidatos pueden ser socios de la organización o poseer una reconocida trayectoria en la dirigencia social. Acerca de la nominación, las organizaciones deben nominar a sus candidatos mediante elección directa entre sus socios (o acuerdo de Directorio en caso de fundaciones).



Con relación a la inscripción, se señala que ninguna persona podrá integrar simultáneamente un Consejo Regional y el Consejo Nacional; y finalmente respecto a la inhabilidad, si un consejero electo es parte directa del directorio de una organización, dicha organización no podrá participar en los procesos concursales del FFOIP mientras el consejero esté en ejercicio. Esta restricción no aplica si la organización solamente patrocinó a un candidato externo (con trayectoria) que no forma parte de su estructura directiva.



Para que una organización pueda inscribir candidatos, debe tener su directorio vigente en el Catastro OIP, por lo que las personas interesadas en participar en esta convocatoria, deben inscribirse en https://votaciones.msgg.gob.cl/



