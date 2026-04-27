27 de abril de 2026
BIBLIOTECA N°47 DE HORNILLAS CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO CON TALLER DE TEATRO DE SOMBRAS DE LA CANALLA
El taller estuvo a cargo de los artistas educadores Andrés Guzmán y Natalia Sánchez.
Ayer sábado 25 de abril, la Compañía de Teatro La Canalla estuvo presente en la Biblioteca N°47 de Hornillas, en Punta Arenas, donde desarrolló un taller de laboratorio de sombras dirigido a público familiar.
Durante la jornada, que se extendió por tres horas, las familias participantes crearon títeres de papel y compartieron historias en formato de teatro de sombras, en una experiencia artística participativa y creativa.
La actividad se realizó en el marco de la celebración del Día del Libro, sumándose a la programación cultural impulsada por la biblioteca para la comunidad.
El taller estuvo a cargo de los artistas educadores Andrés Guzmán y Natalia Sánchez.
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