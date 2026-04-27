Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de abril de 2026

BIBLIOTECA N°47 DE HORNILLAS CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO CON TALLER DE TEATRO DE SOMBRAS DE LA CANALLA

​El taller estuvo a cargo de los artistas educadores Andrés Guzmán y Natalia Sánchez.

teatrolacanalla
Ayer sábado 25 de abril, la Compañía de Teatro La Canalla estuvo presente en la Biblioteca N°47 de Hornillas, en Punta Arenas, donde desarrolló un taller de laboratorio de sombras dirigido a público familiar.

Durante la jornada, que se extendió por tres horas, las familias participantes crearon títeres de papel y compartieron historias en formato de teatro de sombras, en una experiencia artística participativa y creativa.

La actividad se realizó en el marco de la celebración del Día del Libro, sumándose a la programación cultural impulsada por la biblioteca para la comunidad.

El taller estuvo a cargo de los artistas educadores Andrés Guzmán y Natalia Sánchez.
FUCOA

DÍA DEL LIBRO: FUCOA INVITA A ACCEDER GRATIS A SU BIBLIOTECA DIGITAL SOBRE LA CULTURA RURAL DE CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CONAF EXIGIRÁ GUÍA ESPECIALIZADO Y EQUIPAMIENTO PARA RECORRER CIRCUITO “W” Y BASE TORRES DESDE ESTE 27 DE ABRIL

Leer Más

​La medida se enmarca en el inicio anticipado de la temporada invernal en el Parque Nacional Torres del Paine.

​La medida se enmarca en el inicio anticipado de la temporada invernal en el Parque Nacional Torres del Paine.

TORRES DEL PAINE
nuestrospodcast
FAGNANO DEPENDENCIAS

LICEO SALESIANO MONS. FAGNANO DE PUERTO NATALES INAUGURA NUEVAS DEPENDENCIAS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
teatrolacanalla

BIBLIOTECA N°47 DE HORNILLAS CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO CON TALLER DE TEATRO DE SOMBRAS DE LA CANALLA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
EDELMAG NATALES

EDELMAG ACERCA SU LABOR A ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EN PUERTO NATALES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
romericarabinerospuq

CARABINEROS DE CHILE RINDE HOMENAJE A SUS MÁRTIRES EN EMOTIVA ROMERÍA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí