BIBLIOTECA N°47 DE HORNILLAS CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO CON TALLER DE TEATRO DE SOMBRAS DE LA CANALLA

Ayer sábado 25 de abril, la Compañía de Teatro La Canalla estuvo presente en la Biblioteca N°47 de Hornillas, en Punta Arenas, donde desarrolló un taller de laboratorio de sombras dirigido a público familiar.





Durante la jornada, que se extendió por tres horas, las familias participantes crearon títeres de papel y compartieron historias en formato de teatro de sombras, en una experiencia artística participativa y creativa.





La actividad se realizó en el marco de la celebración del Día del Libro, sumándose a la programación cultural impulsada por la biblioteca para la comunidad.

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El taller estuvo a cargo de los artistas educadores Andrés Guzmán y Natalia Sánchez.