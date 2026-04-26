DELEGADO MONCADA INFORMA AVANCES EN EDUCACIÓN Y CONECTIVIDAD MARÍTIMA EN PUERTO TORO

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, dio a conocer avances en materia de educación y conectividad marítima tras un despliegue realizado en Puerto Toro, en el marco de una jornada de Gobierno en Terreno. La visita permitió constatar en terreno el estado de diversas situaciones que han afectado recientemente a la comunidad.

En el ámbito educativo, la autoridad confirmó que el generador eléctrico destinado a la Escuela G-44 ya se encuentra operativo, asegurando las condiciones básicas para el funcionamiento del establecimiento. No obstante, debido a la licencia médica del docente, se autorizó de manera transitoria la realización de clases virtuales para el estudiante, medida coordinada con el Servicio Local de Educación Pública y la Seremi de Educación.

Asimismo, Moncada señaló que se mantienen gestiones para abordar problemas estructurales en la vivienda del profesor, evaluando alternativas de alojamiento en coordinación con instituciones presentes en la zona, mientras se buscan soluciones definitivas.

En cuanto a la conectividad, el delegado informó que una de las embarcaciones del servicio de subsidio marítimo se encuentra en etapa de rodaje tras reparaciones, realizando viajes de prueba en la zona. Esta situación permitió el traslado de servicios públicos durante la jornada de Gobierno en Terreno, mientras se proyecta la pronta normalización del servicio.

La autoridad también recordó los incidentes recientes que afectaron este sistema, incluyendo el hundimiento de una embarcación y fallas mecánicas en otra, valorando el apoyo brindado por la Armada de Chile para mantener la conectividad en momentos críticos.

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