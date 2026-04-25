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25 de abril de 2026

HYST REELIGE SU DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2026–2028 TRAS ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

​La instancia contó con alta participación y sumó un nuevo integrante en representación de Explora.

DIRECTIVA HYST

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) realizó su Asamblea Anual de Socios, instancia que reunió a una amplia participación de empresas del sector turístico vinculadas al destino Torres del Paine. En la jornada se llevó a cabo la elección de la directiva para el período 2026–2028, la cual fue reelecta en su totalidad.

La nueva mesa directiva estará encabezada por Rodrigo Bustamante (Hotel Lago Grey) como presidente, acompañado por Mauricio Kusanovic (Hotel Las Torres) como vicepresidente, Aleksandar Mihovilovic (Hielos Patagónicos) como tesorero y Victoria Solo de Zaldívar (Hotel del Paine) como secretaria. Además, se integran como directores Mariana Ramírez (Patagonia Camp), Rodrigo Meunier (Vértice) y Nicolás Vial (Explora).

Desde la asociación destacaron que la continuidad de la directiva refleja el respaldo de los socios al trabajo desarrollado en los últimos años, enfocado en el fortalecimiento del gremio y el posicionamiento del destino turístico. Asimismo, valoraron la incorporación de un nuevo representante, lo que amplía la diversidad y representatividad del sector.

El presidente de HYST señaló que este nuevo período se asume con responsabilidad, buscando impulsar iniciativas que mejoren las condiciones del destino y fortalezcan la coordinación entre el sector público y privado. En tanto, la gerencia del gremio subrayó la importancia del trabajo colaborativo para enfrentar los desafíos del territorio y proyectar un desarrollo sostenido.

Con esta renovación, la asociación inicia un nuevo ciclo orientado a consolidar el trabajo conjunto entre actores del turismo, promoviendo el desarrollo del destino Torres del Paine y su proyección en el ámbito nacional e internacional.


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