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11 de abril de 2026

HYST REALIZA SU PRIMER EVENTO INTERNACIONAL EN BUENOS AIRES CON PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS DE MAGALLANES

​La actividad reunió a más de 60 tour operadores y forma parte de una estrategia de promoción turística en mercados internacionales.

HYST Buenos Aires

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) realizó su primer evento internacional en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de sus acciones orientadas a promover el destino Magallanes en mercados extranjeros. La iniciativa se desarrolló como parte de campañas cooperadas impulsadas junto a Sernatur.

El encuentro reunió a más de 60 tour operadores especializados en la comercialización de destinos de la Patagonia, consolidándose como una instancia de vinculación con actores clave del sector turístico internacional. En la actividad participaron 20 empresas de la región de Magallanes.

La jornada se llevó a cabo en la Embajada de Chile en Argentina y contó con la participación del embajador Gonzalo Uriarte, quien ofició como anfitrión. Desde la organización destacaron que se trata del primer evento oficial realizado en la embajada bajo su gestión.

La gerente de HYST, Sara Adema Yusta, señaló que esta instancia representa un hito para la asociación y para la región, destacando la convocatoria de empresas y el trabajo conjunto en promoción internacional. Asimismo, valoró el apoyo recibido en la realización de la actividad.

Como parte de esta estrategia, HYST informó que continuará su agenda internacional con nuevos encuentros en México y Sao Paulo, programados para los meses de mayo y junio de este año.


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