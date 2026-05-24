DETIENEN A SUJETO ACUSADO DE ROBO CON INTIMIDACIÓN EN BENCINERA DE PUNTA ARENAS

Un procedimiento policial realizado la mañana de este sábado en Punta Arenas terminó con la detención de un sujeto acusado del delito de robo con intimidación, luego de una persecución desarrollada en el sector norte de la ciudad.

Según informó Carabineros de la Primera Comisaría de Punta Arenas, el hecho ocurrió pasadas las 8 de la mañana, cuando personal policial fue alertado por la Central de Comunicaciones sobre un individuo que se encontraba solicitando dinero en una bencinera Aramco ubicada en Avenida Eduardo Frei.

Al llegar al lugar, funcionarios policiales observaron a dos personas corriendo, mientras una de ellas realizaba señas indicando que estaba siendo perseguida para ser asaltada. En ese momento, Carabineros advirtió que el sujeto portaba un arma blanca en sus manos, iniciándose un seguimiento a pie por distintas calles del sector.

La persecución finalizó cerca de calle Pedro de Valdivia, donde el individuo fue reducido y detenido pese a oponer resistencia al procedimiento policial. El imputado fue identificado con las iniciales C.A.L.R., de 33 años y nacionalidad colombiana, quien además mantenía dos órdenes vigentes emanadas desde la Fiscalía Local de Punta Arenas.