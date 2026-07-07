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7 de julio de 2026

VLADIMIRO MIMICA PRESENTARÁ EN PUNTA ARENAS SU LIBRO “TUYA, MÍA Y PARA MÍ: UNA VIDA COMPARTIDA”

Almorzando con Checho

vladimiro mimica polar

El periodista, relator deportivo y exalcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, entregó en Almorzando con Checho los primeros detalles de su libro autobiográfico Tuya, mía y para mí: una vida compartida, obra que recorre más de ocho décadas de historia personal, profesional, política y familiar.

Mimica explicó que el libro reúne en 240 páginas recuerdos de su infancia en el barrio San Miguel, su formación junto a familiares, amigos y referentes deportivos, además de sus primeros pasos en Radio Polar, medio al que definió como su primera gran escuela en las comunicaciones.

La publicación aborda también su trayectoria como relator deportivo, los campeonatos mundiales, la historia de Colo Colo y la Copa Libertadores, sus encuentros con figuras como Pelé y Diego Maradona, los viajes junto a Salvador Allende por la Patagonia y su experiencia como alcalde de Punta Arenas.

Uno de los capítulos más sensibles relata su detención como preso político en el Estadio Nacional tras el golpe de Estado de 1973. Mimica recordó que los detenidos fueron ocultados bajo las tribunas durante una visita de representantes de la FIFA y sostuvo que el fútbol chileno mantiene una deuda con la memoria histórica de quienes permanecieron privados de libertad en ese recinto.

El autor señaló que el libro fue escrito “con el corazón” y que nació de la motivación de su familia y sus amistades. En la obra tiene una presencia especial su hija Tania, fallecida hace diez años, quien lo había impulsado a dejar por escrito las historias y experiencias que compartió con distintas generaciones.

El primer lanzamiento se realizará el 21 de julio en el Estadio Nacional, mientras que la presentación en Punta Arenas está programada para el viernes 21 de agosto, en el marco de la Feria del Libro. Mimica adelantó que la actividad regional permitirá reencontrarse con la comunidad y recorrer una historia estrechamente vinculada con Magallanes, Radio Polar y la Municipalidad de Punta Arenas.




mimica vladi libro

VLADIMIRO MIMICA LANZARÁ LIBRO SOBRE SU VIDA Y TRAYECTORIA EN EL ESTADIO NACIONAL

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