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23 de abril de 2026

MUNICIPALIDAD CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO CON INTERVENCIÓN TEATRAL INSPIRADA EN "EL QUIJOTE"

​El elenco del Teatro Municipal de Punta Arenas llevó a escena fragmentos de la obra cervantina en el anfiteatro Andrés Pérez Araya, en una jornada abierta a la comunidad que incluyó la entrega gratuita de libros.

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Este jueves, entre las 11:00 y las 13:00 horas, la Municipalidad de Punta Arenas conmemoró el Día Internacional del Libro con una intervención escénica en el anfiteatro "Andrés Pérez Araya", ubicado en la intersección de calle Bories con avenida Colón, invitando a la comunidad a reencontrarse con la literatura a través del teatro y la música.

El elenco del Teatro Municipal, dirigido por Paulina Carrasco, presentó una intervención artística inspirada en "El Quijote de la Mancha", obra cumbre de Miguel de Cervantes. La actividad también contempló la entrega gratuita de libros de diversos géneros, incluyendo literatura universal.

Para Maribel Valle, profesional del área de Cultura del municipio, esta iniciativa se realiza cada año como parte del compromiso con la promoción de la lectura. "Se entregó todo tipo de literatura, especialmente literatura universal. Estos textos complementarios también han sido recogidos a través de donaciones de la comunidad y se redistribuyen para optimizar el uso del libro, lo que además tiene un impacto medioambiental y contribuye a un acceso más equitativo a la lectura", señaló.

Asimismo, Valle explicó que durante la jornada también se distribuyeron postales con códigos QR que permiten a los asistentes acceder a la programación cultural del municipio, incluyendo la cartelera del Teatro Municipal y del Centro Cultural.

Desde el escenario, personajes como Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea cobraron vida para interactuar con el público. Un integrante del elenco municipal, quien interpretó a Sancho Panza, destacó la intervención: "Hoy es el Día Internacional del Libro, fecha en que se recuerda a grandes escritores, entre ellos Miguel de Cervantes, quien dio vida a mi personaje y a mi señor".

La actividad se desarrolló de manera gratuita y abierta, convocando a vecinos y vecinas en torno a la literatura y las artes escénicas en el espacio público.
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