MAGALLANES EN 100 PALABRAS LANZA PROGRAMACIÓN 2026 Y CELEBRA 11 AÑOS INVITANDO A CONTAR LA VIDA EN EL EXTREMO SUR

​En su XI edición, el concurso de cuentos breves Magallanes en 100 Palabras se consolida como un espacio de participación comunitaria que suma más de 39 mil cuentos, desde su creación en 2016. Bajo el lema “Una región con cuento”, esta nueva versión invita a reconocer la región austral como un territorio fértil en historias: aquellas que habitan en sus calles, barrios, memorias e imaginarios.



El proyecto, presentado por Enap y Fundación Plagio, invita a redescubrir Magallanes a través de la escritura y de las historias que emergen de la vida cotidiana. Con el propósito de ampliar la invitación a toda la comunidad, el concurso desplegará una programación gratuita orientada a fortalecer el vínculo con el territorio y a fomentar una participación activa en toda la región.



Charla magistral del Premio Nacional de Literatura Ramón Díaz Eterovic



El inicio de esta nueva convocatoria estará marcado por la charla magistral gratuita del destacado escritor magallánico Ramón Díaz Eterovic el miércoles 27 de mayo en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas. Reconocido como una de las figuras más importantes de la novela policial en Chile, el escritor obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 2025 y en este encuentro compartirá reflexiones sobre su proceso creativo.



Durante el lanzamiento se repartirán miles de ejemplares con los 100 mejores cuentos de la última versión del concurso. Asimismo, para la convocatoria de este año, destaca la publicación especial de un libro sobre los 10 años de Magallanes en 100 Palabras, que reúne todos los cuentos premiados durante la primera década del concurso.



El gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, destaca el valor cultural del certamen y su aporte a la construcción de memoria en la región: “En esta nueva edición queremos resaltar especialmente la publicación del libro que reúne una década de historias de Magallanes en 100 Palabras, por ser reflejo del talento y la identidad de nuestra región. Hoy es muy significativo ver cómo, a lo largo del tiempo, este proyecto ha contribuido a construir un imaginario colectivo con las voces de quienes habitan este territorio único. Desde Enap, nos sentimos orgullosos de seguir impulsando este espacio de expresión ciudadana, abierto a personas de todas las edades y de todos los rincones”, afirmó.



Por su parte, la coordinadora general de Fundación Plagio, Soledad Camponovo, señala que “esta convocatoria la queremos celebrar con una programación especial que nos permitirá motivar a niños, niñas, jóvenes y adultos a conectarse con su creatividad a través de la escritura. Habrá talleres, encuentros y actividades abiertas para seguir haciendo de este Magallanes en 100 Palabras una plataforma viva para las historias locales. Invitamos a toda la comunidad a ser parte de esta fiesta de las palabras”, explicó.









Otras novedades y actividades



Entre las diversas actividades gratuitas de esta edición está el desarrollo de un audiolibro –en alianza con Methanex– que presentará los 100 mejores cuentos de la última versión. Asimismo, gracias a un convenio con la Red de Bibliotecas Públicas, habrá una difusión del certamen más amplia, en distintas comunas de la región.



La programación de la XI edición contempla, además, un conjunto de actividades tales como recorridos patrimoniales por el Cementerio Sara Braun de Punta Arenas, el Instituto Antártico Chileno y el Museo de Historia Natural Río Seco. Habrá múltiples activaciones para regalar libros con los 100 mejores cuentos del concurso: en el Chapuzón del Estrecho de Magallanes, en el Carnaval de Invierno y en la Zona Franca, entre otros lugares.



Jurado e invitación



La edición 2026 contará con un jurado compuesto por tres destacadas figuras del ámbito literario nacional, cuyas trayectorias dialogan con distintas generaciones y miradas de la narrativa chilena. Lo integran el escritor magallánico Ramón Díaz Eterovic, Premio Nacional de Literatura, autor de una extensa obra centrada en los cruces entre ciudad, memoria y conflicto social; la escritora, editora y columnista María Paz Rodríguez, reconocida por su trabajo en narrativa contemporánea y fundadora de Neón Ediciones, dedicada a publicar nuevas voces de la narrativa latinoamericana; y Natacha Oyarzún Cartagena, escritora, editora y actriz de Punta Arenas, vinculada a la escena literaria contemporánea de Magallanes. Es autora del libro de cuentos Terremoto blanco (2022), cuyos relatos abordan la vida y el paisaje patagónico, y ha desarrollado una labor editorial e investigativa en torno a la memoria cultural chilena.



La convocatoria de la nueva edición de Magallanes en 100 Palabras estará abierta entre el 27 de mayo y el 24 de agosto de 2026, invitando a personas de todas las edades a escribir relatos breves que reflejen la vida en la región, sus experiencias, sueños y miradas sobre su entorno.



Conoce todas las novedades en www.magallanesen100palabras.cl y en Facebook, Instagram y Tiktok como @magallanesen100palabras.



Esta iniciativa es presentada por Enap y Fundación Plagio, con el auspicio de Methanex y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Universidad de Magallanes y la Empresa Portuaria Austral (Epaustral).





