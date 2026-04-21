PLAN CHILE SALE ADELANTE: COMIENZA PAGO DE BONO DE $100.00 A TRANSPORTISTAS

​Un total de 48.284 personas fueron beneficiadas en esta primera fecha de pago, de las cuales 46.333 recibieron los fondos a través del Bolsillo Electrónico de Combustibles asociado a su CuentaRUT de BancoEstado. Del total, 883 fueron beneficiadas en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



La cifra general se desglosa en 25.491 dueños y conductores de taxis colectivos, 15.351 dueños y conductores de taxis, 7.439 dueños y conductores de transporte escolar y 3 beneficiarios del transporte Arica-Tacna.



Al respecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Louis de Grange, señaló que “en el marco del Plan Chile Sale Adelante, como Gobierno nos impusimos una meta muy ambiciosa, la que con mucho esfuerzo logramos cumplir. En apenas dos semanas, pudimos hacer el traspaso de los recursos a cerca de un 40% del universo total de potenciales beneficiarios. Durante las próximas semanas, seguiremos trabajando con la misma intensidad y compromiso, ya que este tipo de beneficios llegan directamente a quienes más se ven afectados por el alza internacional de los combustibles. Nuestro foco está en las personas, las familias y los trabajadores más vulnerables que necesitan el apoyo del Estado para sortear los efectos de la contingencia internacional”.



La gerenta general ejecutiva de BancoEstado Andrea Silva, sostuvo que “como parte de nuestro rol como implementador de políticas públicas, habilitamos en tiempo récord el Bolsillo Electrónico de Combustibles, herramienta contenida en la CuentaRUT, y en la cual ya se depositó el subsidio de 100.000 pesos para taxis, taxis colectivos y transporte escolar. El bolsillo tiene un uso bastante sencillo, solo se requiere una tarjeta activa de CuentaRUT para usarlo en los comercios registrados con el rubro de carga de combustible”.

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En tanto, el director del Instituto de Previsión Social (IPS), Juan José Cárcamo, explicó que “en el IPS hemos activado nuestros procesos de gestión de pagos para transferir oportunamente los montos a BancoEstado, con el fin de que esta ayuda llegue en tiempo y forma a las personas, todo esto en coordinación con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.



“Este mecanismo les permitirá recibir un apoyo de $100 mil mensuales, mientras dure la contingencia en un plazo de 6 meses o hasta el mes siguiente en que el petróleo Brent alcance un promedio de 80 dólares por barril”, indicó el seremi de la cartera regional Allan Stowhas.



Señaló que las postulaciones a este beneficio continúan abiertas a través de la plataforma dispuesta desde el 1 de abril en el sitio www.mtt.gob.cl. “Quienes postulen durante este mes recibirán seis cuotas, mientras quienes lo hagan a partir de mayo, obtendrán cinco cuotas y así sucesivamente”, remarcó.



La primera inscripción basta para acceder al bono de manera mensual sin la necesidad de realizar trámites adicionales. Además, la misma plataforma permitirá realizar consultas para conocer el estado de la postulación, tanto para propietarios como para conductores.

