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23 de abril de 2026

HARÜWEN ANUNCIA SU CIERRE Y PUBLICA EP FINAL "LA INNOMBRABLE ESPURIA"

Soy reportero - música.

haruwen

La banda austral Harüwen anunció su cierre definitivo durante 2026, poniendo fin a un proyecto que se caracterizó por abordar la música como una herramienta de reflexión en torno a la memoria, la historiografía regional y el contexto social del extremo sur.

El cierre se concreta con el lanzamiento de su EP final, "La Innombrable Espuria", ya disponible en YouTube y Bandcamp. El trabajo reúne composiciones que formaron parte de su repertorio en vivo, consolidando su propuesta artística.

Originaria de Punta Arenas, HARÜWEN desarrolló una trayectoria que incluyó participación en Ínsula Fest, giras territoriales como "Sombras y Llamaradas", conciertos en centros culturales y actividades formativas con estudiantes, además de presentaciones en Porvenir en el marco de iniciativas vinculadas al Ministerio de las Culturas.

El proyecto, liderado por Sebastargo, se despide dejando una obra que trasciende lo musical, proponiendo una mirada crítica desde el sur hacia su propio territorio.

"La Innombrable Espuria" ya se encuentra disponible en Bandcamp y YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=fiPY0ncorGI

https://harwen.bandcamp.com/album/la-innombrable-espuria


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HARÜWEN ANUNCIA SU CIERRE Y PUBLICA EP FINAL "LA INNOMBRABLE ESPURIA"

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