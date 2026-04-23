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23 de abril de 2026

PUNTA ARENAS SERÁ ESCENARIO DEL CONCIERTO DE ALIANZA ENTRE FUNDACIÓN ENRIQUE LIZONDO CALVO Y FUNDACIÓN ARTES DE LA PATAGONIA AUSTRAL ESTE 25 DE ABRIL

La Fundación Enrique Lizondo Calvo y la Fundación Artes de la Patagonia Austral inician una colaboración estratégica que busca fortalecer el acceso al arte y la formación en la región.

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Un importante hito para el desarrollo cultural de la región de Magallanes se concretará este 25 de abril a las 19:00 horas con el “Concierto de Alianza”, que se realizará en el Santuario María Auxiliadora de Punta Arenas, ubicado junto al Instituto Don Bosco.

La actividad marca el inicio de una alianza estratégica entre la Fundación Enrique Lizondo Calvo y la Fundación Artes de la Patagonia Austral, instituciones que comparten la convicción de que el arte, la ciencia y la cultura son pilares esenciales para el desarrollo integral de la comunidad.

Este acuerdo une a Punta Arenas y Puerto Natales en un trabajo conjunto orientado a potenciar el talento local, ampliar las oportunidades de formación artística y descentralizar el acceso a la cultura en el territorio.

La colaboración se estructurará en torno a cuatro ejes principales: educación transformadora, con énfasis en la formación musical; gestión cultural de excelencia mediante redes estratégicas; impacto territorial para reducir brechas geográficas; y fortalecimiento de la cultura comunitaria a través de programas participativos.

Desde la Fundación Enrique Lizondo Calvo destacaron que esta alianza representa un compromiso concreto con el desarrollo cultural de la Patagonia, promoviendo la ciencia y la música como herramientas de transformación social.




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