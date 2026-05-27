TALLERES SOCIOEMOCIONALES A NIÑOS Y NIÑAS DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN: BUSCAN VOLUNTARIOS DIGITALES PARA CAMPAÑA DE DONACIÓN

La fundación Sembrar Futuro —que trabaja acompañando a niños, niñas y adolescentes en residencias del Servicio de Protección— lanzó su campaña para sumar voluntarios "digitales" que apoyen la Colecta 2026, con el propósito de mantener talleres socioemocionales orientados a fortalecer su bienestar y acompañar la construcción de sus proyectos de vida.

El objetivo de la organización es fortalecer las habilidades socioemocionales en niños, niñas y adolescentes, promoviendo la confianza, la expresión emocional y la construcción de relaciones saludables, cumpliendo un rol clave en la generación de vínculos significativos y estables.

La convocatoria ya está abierta e invita a personas de todo el país a integrarse a esta red de apoyo. La colecta se realizará entre el 1 y el 7 de junio, periodo en el cual quienes participen podrán reunir aportes a través de un sistema de alcancías digitales. Cada persona contará con una URL personalizada —su propia alcancía digital— que podrá compartir con su entorno para incentivar donaciones.

Este formato permite ampliar el alcance de la campaña, facilitando una participación simple, directa y desde cualquier lugar, aprovechando el potencial de las redes y entornos digitales. La fundación entregará todo el material gráfico y comunicacional necesario para la difusión. Además, cada voluntario contará con un supervisor que acompañará el proceso, resolverá dudas y compartirá contenidos de manera oportuna.

Darío Ovalle, director ejecutivo de la fundación, señaló que "los voluntarios digitales hoy tienen un rol fundamental, porque permiten amplificar el alcance de la ayuda y conectar a más personas con una causa urgente. Cada aporte se traduce en más espacios de acompañamiento para niños y niñas que necesitan apoyo para desarrollar su bienestar emocional y proyectar su futuro".

Desde la organización destacaron que este trabajo tiene un impacto directo en el bienestar de quienes viven en residencias del Servicio de Protección, contribuyendo a su desarrollo integral y a la generación de espacios de apoyo y contención emocional. El proceso de postulación estará abierto hasta el 31 de mayo, periodo durante el cual las personas interesadas podrán informarse y sumarse a esta iniciativa.

¿Cómo inscribirse? Los interesados deben ingresar al siguiente link:

https://colectasembrarfuturo.donando.cl/voluntarios