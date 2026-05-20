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20 de mayo de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SE INTEGRÓ A COALICIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La capital regional es parte de los 13 municipios seleccionados que conformarán la primera generación de municipalidades que impulsarán el uso responsable de la inteligencia artificial en la gestión pública, junto al Ministerio de Ciencia, BID Lab y otros organismos internacionales.

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Este martes se realizó en el Palacio de La Moneda el lanzamiento oficial de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR Chile), iniciativa que busca acelerar la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en gobiernos locales. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab), GovTech Connect y la Red de Innovación Local (RIL), como parte de un programa regional orientado a conectar municipios con startups, scaleups y actores especializados en innovación pública.
 
El objetivo de la coalición es facilitar la adopción de soluciones tecnológicas que permitan optimizar servicios municipales, mejorar la atención ciudadana y fortalecer la modernización del Estado desde las regiones.
 
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la incorporación de la comuna a esta red nacional e internacional de innovación y aseguró que la ciudad vuelve a posicionarse a la vanguardia en materias de modernización pública. "Nuevamente, Punta Arenas lidera algo tan importante como la inteligencia artificial. Son 13 las ciudades seleccionadas en este gran programa impulsado por el Gobierno, el Ministerio de Ciencia y el BID, justamente para que cada una pueda acceder a startups y soluciones concretas para los problemas de sus comunidades", afirmó.
 
El jefe comunal subrayó también el valor estratégico de integrar una red regional impulsada por el BID, que conecta a más de 130 ciudades de América Latina. "Lo importante es que, desde el sur de Chile, hoy estamos entre las ciudades que lideran estos procesos, buscando una mejor gestión, optimizar recursos y entregar más y mejores servicios a los habitantes de Punta Arenas, integrándonos nuevamente a una red no solo nacional, sino también internacional", indicó Radonich.
 
Entre las comunas chilenas elegidas figuran Providencia, Vitacura, Santiago, Valparaíso, Puerto Montt, Punta Arenas, Maipú, Coquimbo, Vallenar, Puerto Varas, Temuco, La Serena y Renca.
 
Con esta iniciativa, el Gobierno y los municipios buscan consolidar una nueva etapa de transformación digital, promoviendo una inteligencia artificial orientada a los vecinos y fortaleciendo el rol de las comunas como espacios clave para la innovación y el desarrollo local.
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