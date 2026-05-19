MUNICIPIO PUNTA ARENAS Y SEREMI DE ENERGÍA RETOMAN PROYECTO DE PLAZA SOLAR COMUNITARIA

La Municipalidad de Punta Arenas sostuvo una reunión de trabajo con la Secretaría Regional Ministerial de Energía, encabezada por el alcalde Claudio Radonich y el seremi Marco Antonio Pinto, instancia en la que se abordaron proyectos pendientes y nuevas líneas de acción en materia energética para la comuna.

Uno de los puntos centrales fue la reactivación de la plaza solar comunitaria, iniciativa que busca generar energía fotovoltaica para beneficiar directamente a vecinos mediante una rebaja en sus cuentas de electricidad.

El alcalde Claudio Radonich fue crítico respecto del desarrollo anterior del proyecto, apuntando directamente a la gestión previa. "El año pasado, con responsabilidad, tenemos que decir que el gobierno anterior nos mintió respecto de este proyecto. Se realizaron estudios en terreno en dos oportunidades, después se hicieron modificaciones, incluso durante el verano, y finalmente Punta Arenas quedó fuera, pese a que era una iniciativa que llevaba más de un año de desarrollo", señaló.

La autoridad comunal agregó que esta situación terminó afectando directamente a la comunidad. "Aquí no se perjudicaba a la municipalidad, sino a vecinos que iban a ser beneficiados con una rebaja en sus cuentas de luz. Por eso creemos que hubo factores que impidieron que esto se concretara como correspondía, y lo importante ahora es que se retome con seriedad", afirmó.

En esa línea, Radonich indicó que se solicitó al actual gobierno retomar el proyecto sobre la base de lo ya avanzado. "Lo que planteamos es reconocer que existe un trabajo previo que maduró, que fue revisado incluso a nivel central, y que hoy debe traducirse en una solución real para los vecinos. Quedamos con la tranquilidad de que esto se retomará durante el segundo semestre", sostuvo.

Por su parte, el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, valoró la instancia de coordinación y reconoció que existe una tarea pendiente. "Tenemos que ponernos al día con algunos temas, principalmente con la plaza solar comunitaria, que fue abordada por el gobierno anterior y que hoy debemos retomar y empujar junto al municipio para que se haga realidad en beneficio de los vecinos", indicó.

Durante la reunión también se abordaron otras iniciativas vinculadas a eficiencia energética, como la instalación de sistemas fotovoltaicos en viviendas y en infraestructura pública. En ese contexto, el municipio planteó como objetivo avanzar en la incorporación de energías limpias en todos los Cesfam, SAR, el Centro Cultural y el Teatro Municipal. "Queremos ser coherentes con nuestro plan de ciudad sustentable, incorporando energías limpias que además permitan generar ahorros que podamos destinar a otras necesidades de la comunidad", agregó el alcalde Radonich.