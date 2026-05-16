FUNDACIÓN ARTES DE LA PATAGONIA AUSTRAL REALIZA ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES EN RAPA NUI

La Fundación Artes de la Patagonia Austral de Puerto Natales se encuentra realizando una serie de actividades musicales y culturales en Rapa Nui, iniciativa que busca fortalecer el acceso al arte y generar espacios de intercambio entre territorios alejados del país.

Durante la visita, integrantes de la fundación han desarrollado clases, talleres y conciertos dirigidos a niños, niñas y jóvenes de la isla, reforzando conocimientos musicales y promoviendo experiencias de formación artística. Las actividades consideran presentaciones en la Escuela de Música Toki y en el Hotel Nayara de Hanga Roa.

Entre las principales iniciativas destaca el concierto de música de cámara “Ecos Australes: Viaje a través de la música en Rapa Nui”, propuesta que contempla repertorios de música chilena, clásica, bandas sonoras, boleros y tangos, con el objetivo de acercar distintas expresiones musicales a las comunidades locales.

Desde la fundación señalaron que el proyecto busca impulsar una nueva forma de descentralización cultural, reuniendo a músicos profesionales de distintas localidades del país a través de la Camerata de la Patagonia Austral. Además, destacaron el trabajo colaborativo desarrollado junto a la Escuela de Música Toki y su fundadora, la pianista isleña Mahani Teave.

El director artístico de la fundación, Jaime Zelaya Silva, valoró la posibilidad de generar vínculos permanentes con otros territorios y señaló que uno de los objetivos de la institución es proyectar el trabajo cultural nacido en Puerto Natales hacia distintos rincones del país. Desde la organización agregaron que estas iniciativas apuntan a fortalecer redes culturales, educación artística y acceso equitativo a la música.

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