MAGALLANES SERÁ SEDE DEL PRIMER ENCUENTRO JAIME MAYNARD DE CULTURA, CIENCIA Y TURISMO

​En un contexto donde el turismo demanda propuestas cada vez más sofisticadas y conscientes de los desafíos globales, Punta Arenas será escenario del primer Encuentro Jaime Maynard de Cultura, Ciencia y Turismo, instancia que busca aportar nuevas miradas al desarrollo de experiencias turísticas locales.

La actividad se realizará el jueves 9 de abril, desde las 08:45 horas, en la sede de la Sociedad de Instrucción Popular de Magallanes, ubicada en calle Colón N°956.

El encuentro contará con la participación de especialistas de la Universidad Alberto Hurtado, junto a representantes de la Fundación Whalesound y CONADI Magallanes, quienes abordarán temáticas como la arqueología y el patrimonio del Estrecho de Magallanes, la dimensión estética de los paisajes naturales, la literatura y los imaginarios territoriales, además de metodologías para transferir conocimiento científico al sector turístico.

La instancia está dirigida especialmente a guías de turismo, actores del sector productivo, la academia, instituciones públicas y público general interesado en el desarrollo del turismo de intereses especiales.

Quienes deseen participar deben confirmar su asistencia a través de un formulario en línea.

​https://forms.gle/FsGUZtKYtLctmCBN8





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