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7 de abril de 2026

FUNDACIÓN TACAL: IMPULSAN ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA CONVERTIR A MAGALLANES EN LA PRIMERA REGIÓN INCLUSIVA DEL PAÍS

Buenos días región.

fundaciontacal

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Andrea Zondek, presidenta de Fundación TACAL, y Pamela Muñoz, gerente zonal del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), dieron a conocer los alcances del “Espacio de articulación para una Región Inclusiva – Magallanes”, una instancia que busca fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en el territorio.

La iniciativa, que será presentada en Punta Arenas entre las 9:00 y las 11:30 horas en la Sala Zona Austral, surge en un contexto donde Chile ha registrado avances importantes en materia de inclusión laboral, impulsados por normativas como la Ley 20.422, la Ley 21.015 y la Ley 21.275. Sin embargo, según se expuso, estos progresos aún se desarrollan de manera fragmentada, lo que dificulta generar impactos sostenidos en el tiempo.

Frente a este escenario, Fundación TACAL, el Instituto de Seguridad del Trabajo y Zona Franca de Punta Arenas impulsan este espacio de encuentro con empresas regionales, con el objetivo de promover una mirada más articulada y colaborativa en torno a la inclusión laboral. La propuesta apunta a avanzar desde acciones individuales hacia un modelo de trabajo conjunto entre actores públicos y privados, considerando las particularidades de la Región de Magallanes.

El propósito central de esta instancia es sentar las bases para que Magallanes se proyecte como la primera región inclusiva del país, mediante el desarrollo de un modelo que pueda ser replicado en otras zonas de Chile. En este sentido, se destacó que diversos estudios han demostrado que la inclusión laboral no solo contribuye a una sociedad más equitativa, sino que también genera valor para las organizaciones, fortaleciendo sus equipos, cultura interna y sostenibilidad.

Asimismo, se relevó que en territorios como Magallanes, donde existen desafíos asociados a la disponibilidad de oportunidades laborales y el acceso a formación inclusiva, avanzar hacia modelos colaborativos resulta especialmente relevante.

La instancia busca convocar a las empresas a asumir un rol activo en este desafío, contribuyendo a la construcción de un ecosistema laboral más inclusivo, donde la diversidad sea entendida como un valor estratégico para el desarrollo regional.


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FUNDACIÓN TACAL: IMPULSAN ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA CONVERTIR A MAGALLANES EN LA PRIMERA REGIÓN INCLUSIVA DEL PAÍS

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