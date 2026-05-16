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16 de mayo de 2026

CONFIRMAN ECLIPSE SOLAR ANULAR VISIBLE EN TODO CHILE PARA FEBRERO DE 2027

​El fenómeno astronómico tendrá su mejor visibilidad en el sur del país y en algunas localidades podría extenderse por más de siete minutos.

ECLIPSE SOLAR ANULAR

Chile volverá a ser escenario de un importante evento astronómico el próximo 6 de febrero de 2027, fecha en que se registrará un eclipse solar anular visible en todas las regiones del país, aunque con mejores condiciones de observación en sectores del sur austral.

El fenómeno, conocido como “anillo de fuego”, ocurre cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol sin llegar a cubrirlo completamente, dejando visible un anillo luminoso alrededor del satélite natural. Según las proyecciones astronómicas, el eclipse alcanzará una cobertura cercana al 96% del Sol.

Las mejores ubicaciones para observar el eclipse estarán en localidades de las regiones de Los Lagos y Aysén. Entre los puntos destacados aparecen Futaleufú, Chaitén, Quellón, Palena, Chonchi y Castro. En Futaleufú, la fase máxima del fenómeno podría extenderse por aproximadamente 7 minutos y 30 segundos.

De acuerdo con datos del portal astronómico Sky Live, la anularidad máxima se produciría cerca de las 11:51 horas y finalizaría alrededor de las 11:59 de la mañana. En otras comunas del sur también se proyectan tiempos prolongados de observación, como Chaitén con poco más de siete minutos y Quellón con cerca de siete minutos.

Especialistas reiteraron que el eclipse no debe observarse directamente sin protección adecuada, debido al riesgo de daño ocular permanente. Para su observación segura se recomienda utilizar lentes certificados bajo norma ISO 12312-2 o filtros solares especiales para equipos ópticos.


Eclipse Parcial

ECLIPSE SE VIO DESDE LA ANTÁRTICA: PUNTA ARENAS Y PUERTO WILLIAMS NO PUDIERON APRECIAR EL “ANILLO DE FUEGO” POR CONDICIONES CLIMÁTICAS Y MÍNIMA VISIBILIDAD

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