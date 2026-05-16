COLMEVET DESCARTA EVIDENCIA DE UNA NUEVA PANDEMIA O CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DEL VIRUS HANTA

El Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), a través de sus Comisiones Nacionales de Fauna Silvestre y Medio Ambiente, y Una Salud, aseguró que no existe evidencia de una nueva pandemia ni cambios en el comportamiento del Virus Andes, variante del hantavirus, tras las informaciones asociadas a un brote reportado en el crucero holandés MV Hondius.

Mauricio Herrera, vocero de Colmevet y experto en fauna silvestre, señaló que el hantavirus “no es un virus nuevo en nuestro país”, enfatizando que se trata de un agente endémico de Sudamérica y que Chile cuenta con experiencia sanitaria, clínica, diagnóstica y científica acumulada para enfrentar esta enfermedad.

Desde el gremio explicaron además que la transmisión entre personas existe, pero corresponde a eventos poco frecuentes asociados a contacto estrecho y prolongado con personas enfermas. El Dr. Víctor Neira, académico de la Universidad de Chile y experto en virología animal, indicó que la principal vía de contagio continúa siendo la exposición ambiental a secreciones de roedores silvestres infectados, especialmente en espacios cerrados y poco ventilados.

Colmevet también reiteró la importancia de las medidas preventivas, como ventilar espacios cerrados antes de ingresar, evitar barrer lugares con presencia de roedores, utilizar cloro diluido para la limpieza y mantener alimentos almacenados en recipientes herméticos. Además, insistieron en consultar oportunamente ante síntomas febriles o respiratorios luego de actividades en sectores rurales o silvestres.

Finalmente, el organismo advirtió que no es necesario promover desratizaciones masivas indiscriminadas, recordando que los roedores nativos cumplen funciones ecológicas esenciales y que varias especies se encuentran protegidas por la legislación ambiental vigente en Chile.

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