NUEVA DIRECTIVA DE COLMEVET MAGALLANES BUSCA CONSOLIDARSE COMO REFERENTE TÉCNICO BAJO EL ENFOQUE UNA SALUD (ONE HEALTH)

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Carlos Pavez, presidente del Consejo Regional de Magallanes del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), conversó con la ciudadanía para informar sobre la reciente elección de la nueva directiva regional de la entidad.

En la instancia, Pavez abordó los principales desafíos que asume la directiva electa, destacando como eje central el objetivo de convertirse en un referente técnico en la región bajo el enfoque de Una Salud, modelo que integra la salud animal, humana y ambiental como un solo sistema interdependiente.

El presidente regional de Colmevet explicó que este lineamiento permitirá fortalecer el aporte del gremio médico veterinario en la toma de decisiones públicas, especialmente en materias relacionadas con salud pública, medioambiente, producción animal y prevención de enfermedades zoonóticas, aspectos de especial relevancia para Magallanes por sus características territoriales y productivas.

Asimismo, señaló que la nueva directiva buscará profundizar el trabajo colaborativo con instituciones públicas, privadas y académicas, poniendo a disposición su conocimiento técnico para contribuir al desarrollo sustentable de la región y al bienestar de la comunidad.

Finalmente, Carlos Pavez indicó que este nuevo período representa una oportunidad para posicionar al Colegio Médico Veterinario de Magallanes como un actor clave en la discusión regional, reforzando el rol social y profesional del gremio desde una mirada integral de la salud.





