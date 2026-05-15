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15 de mayo de 2026

IFOP PARTICIPA EN VIII VERSIÓN DE EXPOMAR EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​La actividad reunió a entidades públicas y privadas vinculadas al ámbito marino y medioambiental, con el objetivo de difundir las acciones y actividades que desarrollan, acercando a la comunidad la importancia del cuidado del mar y los ecosistemas acuáticos.

ifopexpomar

​En el marco de la celebración del Mes del Mar y de su 62° aniversario institucional, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) participó en la VIII versión de Expomar, feria interactiva organizada por la carrera de Biología Marina de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas.

La actividad reunió a entidades públicas y privadas vinculadas al ámbito marino y medioambiental, con el objetivo de difundir las acciones y actividades que desarrollan, acercando a la comunidad la importancia del cuidado del mar y los ecosistemas acuáticos.

En la región de Magallanes, IFOP desarrolla diversos programas de investigación que contribuyen permanentemente a la toma de decisiones de las autoridades sectoriales. En este contexto, los profesionales Claudia Zamora, Roberto Raimapo y Pablo Salgado, pertenecientes a la División de Investigación en Acuicultura, presentaron un stand enfocado en el monitoreo de toxinas marinas y floraciones algales nocivas (FANs).

Durante la exposición, los especialistas mostraron los puntos de monitoreo que IFOP mantiene en la región, el tipo de información oceanográfica recopilada y el trabajo de extracción de vectores y muestras de agua para el análisis cuantitativo y cualitativo de fitoplancton nocivo.

Los asistentes también pudieron observar de manera interactiva, mediante microscopio, al dinoflagelado Alexandrium catenella, identificado como fuente primaria del Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM). Además, conocieron las principales medidas de autocuidado relacionadas con este fenómeno.

Por su parte, Alejandra Valdebenito, Juan Miranda, Alex Oyarzo, Cristian Vargas y Eduardo Almonacid difundieron los programas de investigación y monitoreo de la División de Investigación Pesquera de IFOP.

Para ello, el equipo diseñó acuarios y exhibió muestras frescas de recursos emblemáticos para la pesca artesanal e industrial, entre ellos centollón (Paralomis granulosa), erizo (Loxechinus albus) y bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides).

Los profesionales entregaron información relacionada con el ciclo de vida de estas especies, las medidas de administración vigentes, la dinámica de las pesquerías y los indicadores biológicos y pesqueros que IFOP monitorea para apoyar la toma de decisiones de la institucionalidad pesquera.

La feria se realizó el 06 de mayo en el patio cubierto de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas.

Al respecto, el jefe de Sede de IFOP, Erik Daza, indicó: “con orgullo destaco la participación de IFOP por octava vez consecutiva en la Expomar, esto confirma el compromiso de nuestros profesionales por difundir el rol institucional y fortalecer los lazos de colaboración que tenemos con la Universidad de Magallanes”.

“Durante este día hemos dado descanso a nuestras responsabilidades habituales, para realizar una labor pedagógica y de divulgación sobre el quehacer científico de IFOP, recibimos a diversas delegaciones constituidas por alumnos de educación pre-básica, media y superior, conversamos con autoridades regionales y público en general, agradecemos el apoyo brindado por la Dirección Ejecutiva y Jefaturas Técnicas para concretar la participación en este evento”, concluyó Erik Daza.

Fotografías: IFOP.

Fuente: aqua.cl 


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