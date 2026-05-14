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14 de mayo de 2026

SUBDERE TRANSFIERE MÁS DE $400 MILLONES A MUNICIPIOS DE MAGALLANES

Recursos por Compensación de Predios Exentos benefician a las 345 comunas del país

puntaarenas

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) realizó, con fecha 8 de mayo de 2026, la transferencia de recursos correspondientes a la Compensación de Predios Exentos, fondo económico de carácter anual contemplado en la Ley de Presupuestos 2026, que se traspasa directamente a las 345 municipalidades del país. El monto total transferido supera los $55.000 millones de pesos.

 
En qué consiste este beneficio

 
El objetivo central de este fondo es devolver a los municipios los recursos que dejan de percibir por concepto de Impuesto Territorial (contribuciones), debido a las exenciones legales que benefician a propiedades de menores avalúos fiscales.
Distribución y destino de los fondos

 
La SUBDERE distribuye el dinero de forma proporcional entre las 345 comunas del país, aplicando una fórmula basada en la cantidad de propiedades exentas vigentes en cada territorio municipal, de acuerdo, a la información disponible al segundo semestre del año anterior a su asignación

 
Por mandato expreso de la Ley de Presupuestos, los alcaldes tienen la obligación de destinar estos recursos exclusivamente al financiamiento de los siguientes servicios comunitarios esenciales.

 
Impacto en la Región

En el caso de la Región de Magallanes el monto distribuido en las 10 comunas asciende a $497.567.825. Los municipios más beneficiados fueron Punta Arenas, Natales y Porvenir. La capital de la Provincia de Magallanes recibió $351.602.592, Puerto Natales $87.856.131, y la Municipalidad de Porvenir $36.335.499.

 

El Jefe de la Unidad Regional SUBDERE, Javier Labrín Jofré, expresó: “Este fondo, que viene compensar los predios exentos de pago de contribuciones, es una buena noticia para contribuir al financiamiento de servicios comunitarios esenciales, tales como aseo, ornato y alumbrado públicos”.





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