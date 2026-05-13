MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS LANZÓ NUEVA EDICIÓN DE LA LIGA ESCOLAR MUNICIPAL

La Municipalidad de Punta Arenas realizó el lanzamiento oficial de la Liga Deportiva Escolar Municipal 2026, iniciativa que este año desarrollará su octava versión y que convocará a cerca de 700 estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la comuna.

La competencia considera las disciplinas de balonmano, vóleibol, básquetbol y futsal, en categorías sub-8, sub-10 y sub-12, y se extenderá entre mayo y noviembre, contemplando una pausa durante las vacaciones de invierno.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la continuidad de esta iniciativa deportiva comunal y su aporte a la promoción de la actividad física entre niños y jóvenes. "Muchas veces se habla del deporte, pero las instancias concretas para practicarlo siguen siendo pocas. Por eso hemos sido sistemáticos durante estos ocho años con esta liga escolar, que permite que cientos de niños puedan participar, compartir y mantenerse activos", señaló.

La autoridad comunal agregó que actualmente existen cerca de 700 estudiantes inscritos y reiteró el llamado a que más establecimientos se sumen a la competencia. "La idea principal no es competir, sino participar, hacer deporte y compartir con otros niños. Esto es especialmente importante en una región que tiene altos índices de obesidad infantil. Por eso invitamos a colegios particulares, subvencionados y públicos a integrarse a esta iniciativa", indicó.

Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario, Jessica Castillo, explicó que este fin de semana comenzarán los primeros encuentros deportivos en distintos recintos educacionales de la comuna. "Este año tenemos 52 equipos participando y alrededor de 700 estudiantes inscritos. La idea es seguir impulsando el deporte escolar y generar espacios donde los niños puedan desarrollar habilidades, compartir con sus familias y mantenerse en movimiento", sostuvo.

En tanto, el coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, detalló que los encuentros se desarrollarán en la Escuela Patagonia, Escuela Hernando de Magallanes y Escuela Portugal, extendiéndose durante gran parte del año. "Esta liga ya es una tradición en Punta Arenas y reúne a las familias a través del deporte escolar. Las bases fueron enviadas a todos los establecimientos educacionales y las consultas o inscripciones pueden realizarse a través del correo [email protected] o directamente en DIDECO", explicó.