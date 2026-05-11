CIENCIA, SOBERANÍA Y TERRITORIO: ESTE LUNES INICIA LA IV CONFERENCIA INTERNACIONAL CHIC EN PUERTO WILLIAMS

Puerto Williams es la ciudad más austral del mundo y a su vez, se encuentra en la Reserva de Biósfera Cabo de Hornos. Esta, es considerada laboratorio natural clave, lo cual posiciona a la ciudad austral como un lugar altamente estratégico para el desarrollo de actividades científicas, atrayendo así a investigadores de diversos países.

En ese sentido, el posicionamiento del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) de la Universidad de Magallanes (UMAG) es considerado un referente mundial en ciencia subantártica, otorga ventajas estratégicas para el Estado de Chile y su proyección soberana, científica y marítima, las cuales influyen de manera directa y acumulativa frente a los desafíos geopolíticos actuales y futuros.

La investigación subantártica se realiza en una zona que justamente está altamente conectada con la Antártica, no sólo por su cercanía y proyección marítima, sino también por la influencia mutua que existe en torno a las variaciones del clima y sus conectividades biogeográficas.

Así, el CHIC, a través de su red de investigadores, ha logrado aportar con conocimiento científico de manera constante y consistente en torno a la investigación, educación y conservación biocultural, consolidando así su rol científico y estratégico en la zona más extrema de nuestro país.

Consolidando un rol internacional

Este lunes inicia la IV Conferencia Internacional CHIC, la cual contempla la participación de investigadores con alto prestigio de diversos países como Brasil, Alemania, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Los temas a abordar son la Variabilidad natural vs forzantes antropogénicos, Umbrales, transiciones de régimen y resiliencia socioecológica, Biogeoquímica, ciclos de carbono y retroalimentaciones clima-ecosistema, Modelación, escenarios y decisiones bajo incertidumbre, y Conservación biocultural y gobernanza adaptativa basada en evidencia.

Máximo Frangopulos, investigador CHIC y co-organizador de la Conferencia, señaló que la importancia de promover el conocimiento sobre centinelas del cambio climático radica en la transformación de la región subantártica en un espacio de observación temprana, integración de saberes y de toma de decisiones frente al cambio global.

"Esta conferencia plantea el objetivo de debatir avances en la comprensión y proyección del cambio climático y ecosistema subantártico, pudiendo observar transformaciones ambientales de la flora alto andina, bosques subantárticos, gases de efecto invernadero, sistemas acuáticos y ecosistemas marinos", comentó el investigador regional.

Además, Frangopulos reconoce que el rol de la conferencia y del CHIC "posiciona al Cabo de Hornos como nodo científico global para la comprensión de estos procesos que ocurren a nivel planetario, pero desde la visión de uno de los territorios más australes del mundo. Esto, a través de una agenda académica que releva a la Reserva de Biósfera Cabo de Hornos como laboratorio natural clave para el estudio del cambio climático, biodiversidad, conservación biocultural y sostenibilidad".