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27 de marzo de 2026

EDELMAG DESPLIEGA EQUIPO ESPECIALIZADO A PUERTO WILLIAMS TRAS CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

El corte inició a las 09:06 y afectó a 803 clientes, quienes, en su mayoría, vieron repuesto su suministro a las 11:36 de la misma jornada. Finalmente, a las 00:05 del viernes, se concretó la reposición total del servicio eléctrico.

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Tras la interrupción de suministro eléctrico que afectó a Puerto Williams este jueves 26 de marzo, y una vez que se evidenció que la situación superaba los recursos técnicos locales, la Empresa Eléctrica de Magallanes dispuso el envío de un equipo de técnicos especializados a la comuna para evaluar y trabajar en el origen de la interrupción y la reposición total del suministro, apoyando así a los colaboradores que se encuentran de forma permanente en la localidad.

 
El corte inició a las 09:06 y afectó a 803 clientes, quienes, en su mayoría, vieron repuesto su suministro a las 11:36 de la misma jornada. Finalmente, a las 00:05 del viernes, se concretó la reposición total del servicio eléctrico.

 
“Como empresa activamos de inmediato nuestros protocolos de emergencia. Coordinamos un transporte aéreo dedicado para trasladar a un equipo especializado del área de generación, que apoyó al personal que se encuentra de manera permanente en Puerto Williams, con el objetivo de evaluar en terreno el origen de la emergencia y trabajar intensamente en la reposición del servicio para asegurar su calidad y continuidad. Asimismo, mantuvimos comunicación constante con autoridades locales y organismos fiscalizadores”, destacó el Gerente de Generación y Distribución, Juan Carlos Würth.
Como compañía, lamentamos los inconvenientes ocasionados y reiteramos nuestro compromiso con la continuidad y calidad del servicio eléctrico para todos nuestros clientes.

 
Además, recordamos que, para consultas, se encuentran disponibles el Fono Clientes 800 800 400, el número de WhatsApp +56 9 8370 0595 y la cuenta X @edelmag_sos. Para una atención más expedita, se recomienda tener a mano el número de cliente, disponible en la parte superior de la boleta.

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EDELMAG SE PREPARA PARA LA TEMPORADA INVERNAL CON MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN

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