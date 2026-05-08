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8 de mayo de 2026

·EL VÍNCULO Y LA MATERNIDAD DEL CORAZÓN MARCARON CONVERSACIÓN SOBRE FAMILIAS DE ACOGIDA CON MARIA SOLEDAD FONT EN POLAR COMUNICACIONES

Buenos días región.

MSoledadFont

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, María Soledad Font Aguilera, desde las familias de acogida en Punta Arenas, conversó sobre la experiencia de acompañar a niños y niñas desde el amor, el cuidado y la contención, destacando el significado de la “maternidad del corazón” y el importante rol que cumplen las familias de acogida en la comunidad.

Durante la entrevista, María Soledad relató que junto a su familia llevan más de 20 años siendo parte de este proceso, entregando un espacio seguro y afectivo a menores que requieren apoyo temporal mientras se resuelven sus situaciones familiares o encuentran un entorno definitivo.

Explicó que el vínculo que se genera con quienes llegan al hogar es profundo y significativo, aunque también implica comprender el verdadero sentido de la acogida. En ese sentido, expresó que “amar es dejar partir”, frase con la que resumió el espíritu de las familias de acogida, entendiendo que son parte fundamental de un proceso que busca finalmente que cada niño o niña pueda llegar a la familia adecuada para su desarrollo y bienestar.

Finalmente, María Soledad Font entregó un mensaje a las personas y familias que han pensado en transformarse en familias de acogida, invitándolas a abrir las puertas de sus hogares y de sus corazones, destacando que la crianza y el acompañamiento pueden cambiar positivamente la vida de un niño o niña.



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MATRONA LORENA NAVARRO DESTACÓ LA IMPORTANCIA DEL ROL DE LAS MATRONAS Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL NACIMIENTO

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