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4 de abril de 2026

MINVU INFORMA QUE CERCA DE 7.800 FAMILIAS FUERON BENEFICIADAS CON EL SUBSIDIO DS1 EN SEGUNDO LLAMADO DE 2025

​El proceso permitió seleccionar a 7.799 postulantes a nivel nacional, quienes podrán adquirir o construir una vivienda mediante este beneficio habitacional.

Minvu

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que ya se encuentran disponibles los resultados del segundo llamado nacional de 2025 al Subsidio para Sectores Medios (DS1), proceso que benefició a 7.799 familias en todo el país. Este aporte está dirigido a personas de ingresos medios y medios bajos que no poseen vivienda, permitiéndoles acceder a la compra de una propiedad nueva o usada, o bien construir en un sitio propio.

El proceso de postulación se desarrolló entre el 18 y el 28 de noviembre de 2025 y contempló tres tramos según el valor de la vivienda. Del total de seleccionados, un 28,2% corresponde al Tramo 1, un 38% al Tramo 2 y un 33,8% al Tramo 3, reflejando la distribución entre los distintos niveles de acceso al beneficio.

En cuanto a las modalidades, el 96% de las familias seleccionadas optó por la adquisición de viviendas, ya sea nuevas o usadas, mientras que un 4% lo hizo para construcción en sitio propio o densificación predial. Además, más de cinco mil familias de los tramos 2 y 3 podrán aplicar este subsidio en proyectos de integración social DS19.

El llamado evidenció una alta preferencia por la postulación digital, con un 51% de las solicitudes realizadas en línea. A esto se suma un 26,1% de postulaciones automáticas, un 22,7% presenciales y un 0,2% mediante formulario web. La edad promedio de las personas seleccionadas es de 38 años, y el 68% corresponde a mujeres, cifra que alcanza el 80% en el Tramo 1.

Respecto a la composición de los hogares beneficiados, el promedio es de 2,2 integrantes por familia. En el Tramo 1 el promedio es de tres personas, en el Tramo 2 de dos, y en el Tramo 3 baja a 1,7 integrantes, donde los hogares unipersonales alcanzan el 56% del total en ese segmento.



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