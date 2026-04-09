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9 de abril de 2026

ORGANIZACIÓN BAZINGA DESTACA 14 AÑOS DE TRABAJO POR PERSONAS CON TEA Y SUS FAMILIAS EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

organizacionbazinga

En el marco de la conmemoración del 2 de abril, fecha destinada a visibilizar la realidad de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias, Cecilia Jeldez, presidenta de la organización Bazinga, abordó la importancia de generar conciencia e inclusión en la comunidad.

Durante esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la dirigenta destacó el trabajo sostenido que ha desarrollado la agrupación a lo largo de los años en la región, enfatizando el rol que cumplen tanto las familias como los profesionales en el acompañamiento de personas con TEA.

La organización Bazinga se originó bajo el alero de un grupo de profesionales de la salud mental, evolucionando posteriormente hacia una estructura liderada por madres, quienes asumieron la conducción del proyecto. En este proceso, el apoyo del Centro de Salud Mental Comunitario (Cosam) ha sido constante, participando en diversas iniciativas como charlas, talleres y actividades orientadas a la comunidad.

Con 14 años de trayectoria en la región, la agrupación ha buscado consolidarse como un espacio de apoyo, orientación y encuentro para familias y personas vinculadas al espectro autista, promoviendo además la educación y sensibilización en torno a esta condición.

Finalmente, desde la organización extendieron la invitación a quienes deseen informarse o sumarse a su labor, poniendo a disposición el número de contacto +569 95 32 95 13 y su página de Facebook “Bazinga Asperger”, donde comparten información y actividades relacionadas con su trabajo.


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