TABSA DISPONE DE $30 MILLONES PARA RESPALDAR ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE COMUNIDADES AISLADAS

El 1er llamado del segundo año del fondo de Pasajes Concursables de TABSA 2026 se dio a conocer hoy haciendo una invitación a las organizaciones sociales de Magallanes y Aysén a presentar proyectos culturales, deportivos, sociales o comunales, para acceder a hasta $2 millones en pasajes de cortesía por cada iniciativa dentro de los servicios de conectividad marítima que presta la compañía naviera.

Las iniciativas deben presentarse hasta el 3 de mayo al email [email protected] y lo pueden hacer organizaciones sociales sin fines de lucro que se encuentren constituidos legalmente.

Sebastian Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente, destacó la excelente recepción que tuvieron estos fondos concursables el año pasado los “que buscan beneficiar a comunidades aisladas donde opera TABSA, como Puerto Williams, Río Verde, Puerto Edén, Caleta Tortel y Porvenir”.

Las bases y condiciones de este primer llamado del año se encuentran disponibles en www.tabsa.cl

“Buscamos apoyar especialmente a localidades aisladas, promoviendo iniciativas que generen valor y aporten directamente a sus habitantes”, finalizó el ejecutivo.