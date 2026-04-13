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13 de abril de 2026

TABSA DISPONE DE $30 MILLONES PARA RESPALDAR ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE COMUNIDADES AISLADAS

Las iniciativas deben presentarse hasta el 3 de mayo al email [email protected] y lo pueden hacer organizaciones sociales sin fines de lucro que se encuentren constituidos legalmente.

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El 1er llamado del segundo año del fondo de Pasajes Concursables de TABSA 2026 se dio a conocer hoy haciendo una invitación a las organizaciones sociales de Magallanes y Aysén a presentar proyectos culturales, deportivos, sociales o comunales, para acceder a hasta $2 millones en pasajes de cortesía por cada iniciativa dentro de los servicios de conectividad marítima que presta la compañía naviera.

 

Las iniciativas deben presentarse hasta el 3 de mayo al email [email protected] y lo pueden hacer organizaciones sociales sin fines de lucro que se encuentren constituidos legalmente.

 

Sebastian Timis, Subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente, destacó la excelente recepción que tuvieron estos fondos concursables el año pasado los “que buscan beneficiar a comunidades aisladas donde opera TABSA, como Puerto Williams, Río Verde, Puerto Edén, Caleta Tortel y Porvenir”.

 

Las bases y condiciones de este primer llamado del año se encuentran disponibles en www.tabsa.cl

 

“Buscamos apoyar especialmente a localidades aisladas, promoviendo iniciativas que generen valor y aporten directamente a sus habitantes”, finalizó el ejecutivo.

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160 REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPARON EN CAPACITACIÓN DE FONDO CONCURSABLE

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