TABSA DISPONE DE $30 MILLONES PARA RESPALDAR ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE COMUNIDADES AISLADAS

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La aprobación de subsidios habitacionales del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49) por un monto de 1 millón 213 mil UF fue asignado para la construcción de los proyectos habitacionales “Valle Los Sauces 9”, “El Trébol 51-C” y “Condominio Edificios Los Flamencos 2”.
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