BAJO EL LEMA "DERECHOS HUMANOS, PATRIMONIO CIUDADANO": INDH SE DESPLIEGA EN TODO CHILE PARA EL DÍA DEL PATRIMONIO 2026

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) será parte del Día del Patrimonio por cuarto año consecutivo. "Derechos Humanos, Patrimonio Ciudadano" será el lema con que participará en esta celebración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que este año tendrá actividades el sábado 30 y el domingo 31 de mayo.



En Santiago la sede central del INDH, ubicada en la comuna de Providencia, abrirá sus puertas para la muestra interactiva "Derechos Humanos, Patrimonio Ciudadano", la cual contará con 3 espacios principales, cada uno con distintas actividades.



En Eliodoro Yáñez 832 (sede central INDH), se realizará una serie de instalaciones interactivas que hablan de memoria, derechos humanos y la labor del INDH. Los horarios de recorrido libre son, el sábado 30, entre las 10 y las 18 horas y el domingo 31, entre las 10 y las 13.30 horas. Entrada liberada sin inscripción previa.



En este mismo espacio, pero con inscripción previa, el artista Ángello García Bassi (@cubotoy) realizará el taller "Una historia para construir", en el cual las y los participantes podrán armar una figura de papel (paper toy) de una defensora o un defensor de derechos humanos. El taller se realizará el sábado 30, entre las 15.30 y las 17.15 horas.



Un segundo espacio será la instalación para infancias Un Faro en Altamar (calle Triana, Providencia). Experiencia visual e interactiva donde niñas y niños, mediante el tacto y la observación de piezas textiles, juegan, leen, descansan y construyen en torno al pasado, presente y futuro de sus derechos. La instalación formará parte de la programación de las actividades de Barrio Triana, asociación de espacios culturales, gastronómicos y otras instituciones locales que utilizarán la calle Triana este fin de semana. Los horarios de recorrido libre de Faro en Alta Mar son: sábado 30, entre las 10 y las 18 horas y domingo 31, entre las 10 y las 13.30 horas.



Tanto sábado como domingo, entre las 12 y 13 horas, la actividad contará con un recorrido guiado por la mediadora cultural Estéfani Díaz (@tefi_cuenteralijera) y requiere inscripción previa.



Por último, y sólo el sábado 30, entre las 10 y las 17 horas, en Triana 865, sede del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), se realizará la Feria de Organizaciones de Derechos Humanos, que permitirá conocer el quehacer de distintas organizaciones y ámbitos de defensa los derechos humanos y participar de los recorridos guiados por la casona para conocer más sobre la labor del CPT.



Zona Norte



En Arica y Parinacota desde el 31 de mayo al 5 de junio la sede del INDH junto con las juntas vecinales de la zona afectada por polimetales tendrán una muestra en el Museo Comunitario, instaurado para conmemorar este hito de contaminación medioambiental. Esta exposición estará abierta en calle La Disputada 3491, Los Industriales II, Arica.



En tanto, en Tarapacá el sábado 30 de mayo, entre las 9 y las 16 horas, la sede realizará una muestra del patrimonio histórico y la memoria salitrera en el Museo Regional, visibilizando la relación entre la historia local y los desafíos actuales en dignidad, igualdad y justicia social. La dirección del museo es Baquedano 951, Iquique.



Mientras que en Antofagasta la sede realizará la Ruta de Memoria y Reflexión Guiada para visitar la oficina salitrera y sitio de memoria Chacabuco, recorrido que partirá a las 9 horas del domingo 31 en el sitio de Memoria La Providencia, ubicado en calle Matta 3230, Antofagasta. Los cupos para la movilización están agotados, pero se pueden sumar quienes dispongan de transporte propio.



En Atacama, el sábado 30 de mayo, entre las 10.30 y las 17.30 horas la sede realizará en el Museo Regional, el "Viaje por los patrimonios que sostienen la vida", una experiencia en la que las y los participantes podrán ver distintos patrimonios que encarnan el ejercicio de diversos derechos. Esta actividad ya se encuentra con sus cupos completos.



Por último, en Coquimbo la sede realizará "El INDH te acerca el Día de los Patrimonios", que busca aproximar la conmemoración a los niños, niñas y adolescentes hospitalizados en la Unidad de Pediatría del Hospital San Pablo de Coquimbo. Se realizará una teatralización con marionetas, que irán narrando una historia que recorre lugares patrimoniales que han consagrado derechos sociales en la región.



Zona Central



En O'Higgins el INDH tendrá la Ruta Patrimonial de la Memoria y los Derechos Humanos, preparada junto con la Agrupación de Usuarios del Programa de Reparación y Atención en Salud (PRAIS), programada para el sábado 30 de mayo a partir de las 10 horas desde la Plaza Los Héroes de Rancagua.



Mientras que en Maule se realizará el Recorrido Patrimonial y de Memoria que mejora nuestra vida, programado para el sábado 30 de mayo a partir de las 8.30 horas. La actividad comenzará en la oficina de la sede del INDH, en calle 6 Norte 952, Talca e incluirá visitas a un antiguo recinto de la CNI, al Puente Sifón y a la ex Colonia Dignidad.



En tanto en Ñuble el sábado 30 de mayo a partir de las 10 horas la sede realizará la jornada Naturaleza, Memoria y Derechos Humanos, que incluirá visitas al Humedal Maipú, ubicado en la comuna de Chillán Viejo, y al sitio de memoria de la familia de Ricardo Lagos Reyes, donde en 1973 fueron asesinados por agentes de la dictadura el entonces alcalde de Chillán, su esposa y uno de sus hijos.



Zona Sur



En Biobío la sede realizará una Ruta Patrimonial de los Derechos Humanos el sábado 30 de mayo, una actividad dirigida a estudiantes e incluirá visitas a cuatro sitios en Concepción: la Universidad de Concepción, el Teatro Biobío, el Memorial a los Detenidos Desaparecidos y los Ejecutados Políticos del Biobío y el Memorial a Sebastián Acevedo en la catedral y Plaza Independencia.



Mientras que el mismo día en La Araucanía a partir de las 11 horas se realizarán dos actividades especialmente dirigidas a niños y niñas en el Museo Regional de la Araucanía, ubicado en Avenida Alemania 084, Temuco. Por una parte, "Dibuja a tu defensora de Derechos", a partir de fichas facilitadas por la sede. Y desde las 11.30 horas, la obra de teatro "Respétame tal cual soy", que tendrá una segunda presentación a las 12:30 horas.



En Los Ríos tendrá lugar la jornada "Leamos Nuestro Patrimonio", el sábado 30 de mayo a partir de las 12 horas en el Museo de Sitio Castillo de Niebla. La actividad, enfocada especialmente en niños y niñas, considerará también la entrega gratuita de ejemplares del libro "Relatos que Fluyen", con breves relatos sobre derechos humanos y medio ambiente.



En tanto en Aysén las actividades comenzarán a partir de las 15 horas del viernes 29 de mayo en la Biblioteca Pública de Puerto Aysén, ubicada en Bernardo O'Higgins 585, con "Cuéntame Aysén", donde niños y niñas podrán escuchar relatos patrimoniales. El sábado 30 la sede regional del INDH, ubicada en Ignacio Serrano 92, Coyhaique, abrirá sus puertas desde las 11 horas para presentar de modo lúdico derechos económicos y sociales.



En Magallanes, el 26 de mayo, a partir de las 9.30 horas la sede regional visitó junto a estudiantes de la Universidad de Magallanes hitos de Punta Arenas que destacan por su aporte en mejorar las condiciones de vida de la comunidad magallánica en lo que se refiere a derechos económicos, sociales y ambientales.