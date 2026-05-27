CORPORACIÓN MATER CUMPLE 30 AÑOS REDUCIENDO LISTAS DE ESPERA INFANTILES Y REFUERZA SU LLAMADO A LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En conversación con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director ejecutivo de Corporación Mater, José Santiago Arellano, realizó un balance de las tres décadas de trayectoria de la institución dedicada a la salud de niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, relevando el impacto territorial de sus programas y los desafíos de financiamiento que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro en el escenario actual.

Fundada hace 30 años por iniciativa del cirujano infantil Dr. José Manuel González, la corporación nació con el objetivo de acortar las severas brechas en los tiempos de respuesta para exámenes preventivos entre el sistema público y privado, inicialmente enfocada en el área de la nefrología infantil. Desde entonces, el proyecto ha evolucionado hasta convertirse en un pilar de apoyo médico nacional.

Un modelo de alta eficiencia y voluntariado

Arellano explicó que la labor de Corporación Mater no opera "a contracorriente" del aparato estatal, sino mediante una alianza estratégica y colaborativa. "Lo que tratamos de hacer es colaborar e ir en conjunto con el Estado. Las cirugías las realizamos utilizando las instalaciones del servicio público, con hospitales que están disponibles los fines de semana, los viernes por la tarde y sábados", precisó, destacando el rol fundamental de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica y de los equipos de médicos voluntarios que viajan a regiones para resolver casos de alta complejidad y cirugías ambulatorias de alto volumen.

A la fecha, el impacto de la corporación se traduce en cifras contundentes:

Más de 184.000 atenciones en su centro médico de diagnóstico de alta tecnología (ubicado en calle San Ignacio, Santiago) desde 2010.

Más de 2.200 niños operados en regiones desde 2009, incluyendo operativos en la Región de Magallanes.

2.600 cirugías en pabellones compartidos en la Región Metropolitana desde 2013.

Más de 27.500 días-cama brindados en sus casas de acogida desde 2009, un espacio que recibe a familias de regiones y pacientes derivados incluso de instituciones como la Teletón, a un costo simbólico o gratuito.

Desafíos en el financiamiento y llamado a sumarse

El director ejecutivo reconoció que los recursos públicos actuales —que representan cerca del 20% del presupuesto de la corporación y se obtienen vía licitaciones— resultan insuficientes para la creciente demanda. Asimismo, señaló que el sector de las fundaciones ha enfrentado un escenario complejo tras las restricciones y el impacto público de los cuestionamientos a convenios institucionales ocurridos en años anteriores.

"Los costos y las necesidades son crecientes, pero los ingresos se han mantenido congelados o han bajado", advirtió Arellano, quien detalló que la sustentabilidad de la organización depende hoy entre un 50% y un 80% de los aportes de empresas, fundaciones aliadas y la captación de socios cooperadores individuales.

Respecto al desarrollo de su colecta digital anual, cuyo cierre oficial está programado para este miércoles 27 de mayo, la autoridad de la corporación admitió que se observa una baja en la recaudación respecto a periodos anteriores debido al contexto económico actual y la saturación de campañas digitales, por lo que reitero la invitación a la ciudadanía a ingresar a su plataforma web para efectuar donaciones o inscribirse como socios permanentes.

"Agradecemos a cada donante. En estas iniciativas todos los pesos son útiles. La invitación es a hacerse socios y tener una contribución que no es para nosotros, sino para los niños de Chile que más lo necesitan", concluyó Arellano.

Para conocer en detalle la labor de la institución, revisar los testimonios o realizar aportes económicos directos, se encuentra habilitado el sitio web oficial www.corporacionmater.cl .





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