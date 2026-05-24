ENCUESTA CRITERIA: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST BAJA A 37% Y 72% RESPALDA CAMBIO DE GABINETE

La más reciente encuesta Criteria mostró una baja de un punto en la aprobación del presidente José Antonio Kast, alcanzando un 37%, mientras que la desaprobación descendió a 49%, registrando su nivel más bajo en las últimas cuatro semanas.

El estudio también abordó el reciente cambio de gabinete realizado por el Ejecutivo, proceso que incluyó la salida de Trinidad Steinert desde el Ministerio de Seguridad y de Mara Sedini de la vocería de Gobierno. Según los resultados, un 84% de los encuestados aseguró estar informado sobre los cambios y, entre ellos, un 72% manifestó estar de acuerdo con la decisión.

En paralelo, el sondeo evidenció una disminución en la percepción negativa respecto al manejo del Gobierno frente a la situación de emergencia. El porcentaje de personas que considera incorrecta la conducción del Ejecutivo cayó cinco puntos, situándose en un 41%.

Por otra parte, un 35% estimó que el manejo ha sido correcto, cifra que registra una baja por tercera semana consecutiva. En tanto, aumentó el nivel de incertidumbre, con un 24% de los encuestados señalando no tener claridad sobre la evaluación del actuar gubernamental.

Respecto a la Ley de Reconstrucción, el apoyo se mantuvo estable en 36%, mientras que el rechazo alcanzó un 31%. Además, un 45% de las personas consultadas consideró que la iniciativa beneficiaría principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos.

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