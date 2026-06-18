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18 de junio de 2026

PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST ENCABEZA LA BOTADURA DEL BUQUE MULTIPROPÓSITO “MAGALLANES” CONSTRUIDO EN ASMAR TALCAHUANO

La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, destacó que la nueva nave fortalecerá la presencia del Estado en el extremo austral y el respaldo logístico a las operaciones científicas y antárticas.

Botadura del buque “Magallanes”

​ Este mediodía de jueves 18 de junio, se llevó a cabo en las instalaciones de ASMAR Talcahuano la ceremonia de botadura al mar del Buque Multipropósito Anfibio LPD-93 “Magallanes”. El proyecto representa un nuevo hito para la ingeniería y la construcción naval chilena, consolidando los avances del Plan Nacional de Construcción Continua Naval impulsado por el Estado.

 
La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la primera dama, Pía Adriazola. Al encuentro asistieron los ministros Claudio Alvarado (Interior), Fernando Barros (Defensa), Iván Poduje (Vivienda y Urbanismo) y Ximena Lincolao (Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación); además del delegado presidencial de la Región del Biobío, Julio Anativia, y el gobernador regional, Sergio Yoscaman. La actividad contó también con la presencia de senadores, diputados, autoridades nacionales y regionales, así como representantes de la Armada de Chile, ASMAR, la industria y el mundo académico.

 
La nueva unidad, estrenada en los astilleros de la Segunda Zona Naval, cuenta con una dimensión de 110 metros de eslora y registra un desplazamiento que alcanza las 8.010 toneladas, lo que equivale a una reducción de 2.234 toneladas de peso operativo en comparación con otros diseños estándar. Como madrina de la nave participó Marcela Larrañaga de Leiva, esposa del ex comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva Molina.

 
Discurso y testimonio del Presidente de la República

 
Durante la ceremonia, el presidente José Antonio Kast tomó la palabra para destacar el valor técnico y humano detrás de la obra, manifestando su reconocimiento directo a quienes ejecutaron la construcción y detallando el rol estratégico que cumplirá la embarcación en el país. El Mandatario señaló:

 
"No dejo de admirarme ante este proyecto. Quiero comenzar estas palabras con un sincero reconocimiento a los trabajadores de ASMAR Talcahuano, quienes levantaron exitosamente este proyecto materializado en los astilleros de la II Zona Naval. Hoy aseguramos y proyectamos nuestras capacidades marítimas porque el país requiere de este tipo de trabajo especializado.

 
Este buque reforzará al Estado chileno y, junto a su tripulación, se desplegará en tareas fundamentales de búsqueda y rescate, labores de carácter científico y participación activa en emergencias, porque la Armada está siempre al servicio de la comunidad en todo tipo de desastres. Vaya nuestro reconocimiento a la Armada de Chile con este buque. Que Dios bendiga a quienes van a tripular esta nave, que Dios bendiga a la Armada y que Dios bendiga a la Patria".

 
Por su parte, la delegada presidencial regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, destacó la relevancia que tendrá esta nueva capacidad naval para el extremo austral del país y para la proyección antártica de Chile.

 "Para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la incorporación del buque 'Magallanes' representa un avance estratégico que fortalece la presencia del Estado en el territorio austral y en el continente antártico. Nuestra región es la principal puerta de entrada a la Antártica y contar con capacidades logísticas modernas permitirá respaldar la investigación científica, la conectividad, la respuesta ante emergencias y el ejercicio de nuestra soberanía en un territorio de enorme valor para Chile y para el mundo."

 
Desarrollo del programa y alcance estratégico

 
El acto oficial incluyó también la intervención del director de ASMAR, contraalmirante José Miguel Hernández, y la entrega de reconocimientos especiales a los trabajadores que destacaron por su desempeño en el proyecto Escotillón IV.

 
La edificación del LPD “Magallanes” es el resultado de un trabajo colaborativo entre el aparato estatal, el sector industrial y el ámbito académico, orientado a consolidar capacidades tecnológicas, profesionales e industriales para el desarrollo marítimo nacional. Una vez que entre formalmente en servicio, la unidad reforzará las operaciones de transporte estratégico, apoyo logístico, operaciones anfibias y ayuda humanitaria frente a catástrofes, contribuyendo a la conectividad territorial del país.

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