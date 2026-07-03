DIRECTOR REGIONAL DEL INE INVITA A COLABORAR CON LA ENINT, LA EPF Y LA PRÓXIMA ENUSC

El director regional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Magallanes, Zalo López Palavecino, hizo un llamado a la comunidad a participar activamente en las encuestas oficiales que desarrolla el organismo, destacando que la información recopilada es fundamental para la elaboración de políticas públicas y que los datos entregados por la ciudadanía están protegidos por ley.

Durante una entrevista concedida la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la autoridad explicó los distintos procesos estadísticos que actualmente se desarrollan en la región y aprovechó de reforzar las medidas de seguridad que permiten identificar a los funcionarios del INE que realizan trabajo en terreno o vía telefónica.

López recordó que todos los encuestadores cuentan con indumentaria institucional, credencial oficial y un código QR que permite verificar su identidad en el sitio web del organismo.







"Nosotros estamos reforzando mucho la comunicación, la difusión y la tranquilidad a la ciudadanía del uso de indumentaria oficial de nuestros encuestadores con chaquetillas, con credenciales, con esta opción de verificar a través de un código QR o en la misma página con el RUT que efectivamente esa persona que está frente a su casa y está pidiendo datos es un funcionario nuestro acreditado".



Asimismo, enfatizó que toda la información obtenida se encuentra resguardada por el secreto estadístico establecido en la Ley N°17.374.







"Se basa sobre la Ley 17.374, que establece la confidencialidad de los datos y el secreto estadístico que nos caracteriza".





Llamado a la empatía con los encuestadores



El director regional también manifestó su preocupación por un episodio ocurrido recientemente, cuando una funcionaria que realizaba una encuesta telefónica fue víctima de insultos por parte de una persona contactada.

Frente a esa situación, pidió mayor comprensión hacia quienes cumplen funciones estadísticas para el Estado.







"Siempre les pedimos a las personas que en realidad empaticen con la información y con el dato que nosotros buscamos, que es un dato oficial que está amparado por ley".



Añadió que la colaboración ciudadana no sólo es importante para el desarrollo de estadísticas oficiales, sino que además constituye una obligación legal.







"Cuando viene el INE es como cuando viene el Servicio de Impuestos Internos y tenemos que pagar los impuestos y es una obligación".





Avanza la enumeración integrada de viviendas



Uno de los principales procesos que actualmente ejecuta el INE en Magallanes es la Enumeración Integrada de Viviendas, etapa previa a futuras encuestas nacionales, entre ellas la Encuesta CASEN.

El trabajo consiste en actualizar el registro de viviendas existentes, identificar nuevas construcciones o cambios de destino de inmuebles y generar un marco muestral actualizado para posteriores levantamientos.

López explicó que el proceso concluirá durante julio y que contempla recorridos tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales, Porvenir y sectores rurales.







"Nosotros necesitamos saber dónde están las viviendas, cuántas son para poder elegirlas".



Precisó además que la información solicitada es mínima y tiene únicamente fines estadísticos.







"Son solo tres preguntas que les hacemos: cuántas personas viven ahí, cuántos son hombres, cuántos son mujeres y qué destino tiene la vivienda".



La autoridad insistió en que esos antecedentes no son compartidos con otras instituciones públicas.







"Nosotros por ley no podemos entregar esta información a ningún otro servicio ni a ningún otro organismo".





Comenzó la Encuesta de Presupuestos Familiares



Durante la entrevista, el director regional confirmó además el inicio del trabajo asociado a la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), cuyos equipos ya se encuentran en capacitación.

El estudio se desarrollará durante aproximadamente un año y permitirá actualizar la canasta de bienes y servicios utilizada para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).







"Esta encuesta de presupuesto familiar viene a actualizar el conjunto de bienes y servicios que nosotros levantamos para el IPC".



El levantamiento contempla un seguimiento detallado de los gastos y consumos de los hogares seleccionados durante un período de 15 días.



Convocatoria para la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana



López también anunció que durante esta jornada comenzarán a publicarse las convocatorias laborales para la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUS), proceso que requerirá alrededor de 15 personas entre coordinadores, supervisores y encuestadores.

El levantamiento se realizará entre septiembre y diciembre y permitirá medir victimización, percepción de inseguridad y delitos que afectan a la población.

Según explicó, estos antecedentes resultan esenciales para orientar las políticas públicas en materia de seguridad.







"Es la forma como efectivamente nosotros visibilizamos lo que está ocurriendo en nuestra región".





"Ese dato representa muchas más personas"



Finalmente, el director regional reiteró que cada respuesta entregada por una persona seleccionada tiene un impacto mucho mayor dentro de las estadísticas nacionales.







"Ese dato que esa persona nos está dando representa muchas más, entonces por eso es tan relevante y es la forma como visibilizamos la realidad regional también en diferentes aspectos como el empleo, los precios, las exportaciones, los alojamientos turísticos, etcétera".



En ese sentido, llamó a la comunidad a recibir a los equipos del INE y participar de los distintos procesos estadísticos que se desarrollan durante el año, recordando que la información recopilada constituye la base para diseñar, evaluar y fortalecer las políticas públicas en beneficio de la población.





​

