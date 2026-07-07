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7 de julio de 2026

NUEVO DIRECTORIO DE LA EPAUSTRAL INICIA AGENDA EN TERRENO PARA CONOCER LOS DESAFÍOS DE LA ORGANIZACIÓN

Integrado por José Miguel Cruz Fleischmann, Marcelo Silva Pino y Daniela Arecheta Bórquez, el Directorio inició sus actividades con sus primeras sesiones de trabajo en junio de 2026 junto al Gerente General de la Empresa Portuaria Austral, Miguel Palma.

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Con una intensa agenda de reuniones y visitas a terreno, el nuevo Directorio de la Empresa Portuaria Austral para el período 2026-2029 comenzó durante junio su gestión, enfocando sus primeras semanas en interiorizarse sobre el funcionamiento de la organización, sus principales proyectos de inversión y el trabajo que diariamente desarrollan los equipos que sostienen la operación portuaria en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Integrado por José Miguel Cruz Fleischmann, Marcelo Silva Pino y Daniela Arecheta Bórquez, el Directorio inició sus actividades con sus primeras sesiones de trabajo en junio de 2026 junto al Gerente General de la Empresa Portuaria Austral, Miguel Palma, y al equipo ejecutivo conformado por José Suazo, Jefe de Proyectos; Marcela Mansilla, Gerenta de Servicios; y Evelyn Fleming, Gerenta de Administración y Finanzas, quienes expusieron los principales desafíos de la empresa en materias de administración, operaciones, infraestructura y planificación estratégica.

Como parte de esta etapa, los directores también sostuvieron reuniones con los presidentes de los Sindicatos de Trabajadores y de Profesionales, José Luis Gálvez y Esperanza Rojas, encuentros que permitieron conocer la visión de ambas organizaciones y abrir un espacio de diálogo directo con los representantes.

Conociendo la EPAUSTRAL en terreno

Uno de los hitos de esta primera agenda fue la visita al Terminal José Santos Mardones de Punta Arenas, donde el Directorio recorrió las instalaciones junto a los equipos operacionales, revisó el avance de las obras de reforzamiento de la losa del muelle —uno de los proyectos de infraestructura más relevantes que actualmente ejecuta la Empresa Portuaria Austral— y visitó las dependencias del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), habilitadas al interior del recinto portuario durante 2025.

El recorrido también permitió compartir con trabajadores y representantes de empresas que desarrollan labores en el terminal, generando un espacio para conocer de primera fuente el funcionamiento de las operaciones, los desafíos que enfrenta el recinto y las oportunidades de desarrollo que proyecta la empresa.

A fines de junio, los directores saludaron a los trabajadores en una actividad interna realizada con colaboradores de Punta Arenas, Natales y Porvenir, instancia que permitió un primer encuentro con quienes apoyan las labores de conectividad, logística y turismo que ocurren en la EPAUSTRAL.

La agenda del nuevo Directorio, que está a cargo de definir los lineamientos estratégicos de la empresa estatal, continuará durante las próximas semanas con visitas a otras instalaciones administradas por la Empresa Portuaria Austral y reuniones con autoridades regionales y comunales de las localidades donde mantiene operaciones.

Fuente: epaaustral.cl


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