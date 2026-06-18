MUNICIPIO Y SEREMI FORTALECEN AGENDA AMBIENTAL PARA PUNTA ARENAS

La continuidad de proyectos estratégicos en materia ambiental, el cumplimiento de nuevas normativas y la coordinación entre instituciones fueron algunos de los temas abordados durante la reunión de trabajo sostenida entre el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y el seremi de Medio Ambiente , Gonzalo Rosenfeld.

La instancia permitió revisar avances y desafíos relacionados con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la gestión de humedales urbanos, el relleno sanitario y las acciones locales vinculadas al cambio climático, entre otras materias de interés para la comuna.

Tras el encuentro, el alcalde Claudio Radonich valoró la disposición al trabajo conjunto y destacó el rol que ha asumido Punta Arenas en materia de sustentabilidad a nivel nacional. "Fue una muy buena reunión. Como Municipalidad hemos sido líderes en sustentabilidad en el país y hemos colaborado con muchas otras comunas compartiendo experiencias. Sin embargo, existen temas pendientes que requieren coordinación, como el relleno sanitario, la aplicación de la Ley REP y el desarrollo de la red de humedales urbanos, donde el municipio ha tenido una participación activa para que todo avance de manera ordenada y coordinada", señaló.

La autoridad comunal agregó que la ciudad continuará impulsando iniciativas orientadas a medir y reducir su impacto ambiental. "Este año volveremos a medir nuestra huella de carbono, siendo la primera comuna de Chile en realizar este proceso por segunda vez. Queremos evaluar cómo han funcionado las medidas implementadas y seguir avanzando en eficiencia energética y cuidado del medio ambiente. Como ciudad y puerta de entrada a la Antártica tenemos una responsabilidad especial y creemos que podemos ser un ejemplo de cómo desarrollar acciones concretas que permitan proteger nuestro entorno y utilizar mejor los recursos", indicó Radonich.

Por su parte, el seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, explicó que la reunión tuvo como propósito conocer el trabajo desarrollado por el municipio y fortalecer el apoyo técnico desde la cartera. "Fue una visita protocolar en la que abordamos distintas temáticas ambientales vinculadas a la gestión municipal. Revisamos aspectos relacionados con la Ley REP, la red de humedales urbanos y otras materias donde, como Seremi, podemos contribuir al trabajo que desarrolla el municipio", afirmó.

Asimismo, el secretario regional destacó los avances alcanzados por la Municipalidad de Punta Arenas en la implementación de políticas ambientales. "El municipio ha actuado de acuerdo con lo que exige la normativa vigente y ha desarrollado un trabajo consistente durante varios años. Han avanzado en la implementación del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, en la aplicación de la Ley Marco de Cambio Climático y en diversas acciones asociadas a la gestión ambiental local. También han mostrado interés y compromiso respecto de la Ley REP y han desarrollado una importante labor en la gestión de la Red de Humedales Urbanos de Punta Arenas", sostuvo Rosenfeld.