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7 de julio de 2026

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS INVITA A VIVIR UNAS VACACIONES DE INVIERNO LLENAS DE ARTE, CREATIVIDAD Y APRENDIZAJE

Con un taller gratuito dirigido a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 16 años, el municipio busca generar espacios de encuentro, desarrollo artístico y valoración del patrimonio natural de la comuna durante el receso escolar.

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Con el objetivo de ofrecer actividades recreativas y formativas para las familias durante las vacaciones de invierno, la Municipalidad de Cabo de Hornos abrió las inscripciones para el taller "Pequeños Creadores del Sur: Vacaciones de Invierno con Arte y Cultura", una iniciativa que invita a niños, niñas y adolescentes a explorar la riqueza de la flora y fauna local a través del arte.

 
El taller está dirigido a participantes de entre 6 y 16 años y contempla cinco sesiones donde aprenderán técnicas de modelado en arcilla con masa DAS, reciclaje creativo, pintura y texturizado, desarrollando habilidades artísticas mientras fortalecen el vínculo con el entorno natural de la comuna.

 
Las clases comenzarán el miércoles 8 de julio y se realizarán entre las 15.00 y las 17.00 horas. La actividad cuenta con 15 cupos disponibles y las inscripciones se encuentran abiertas enviando nombre completo, RUT y teléfono de contacto al correo [email protected].

 
El alcalde de Patricio Fernández extendió una invitación a las familias de la comuna a ser parte de esta iniciativa, destacando el compromiso municipal por generar espacios de desarrollo para niños, niñas y adolescentes durante el invierno.

 
"Queremos que estas vacaciones sean una oportunidad para compartir, aprender y descubrir los talentos que tienen nuestros niños y jóvenes. Como Municipalidad de Cabo de Hornos estamos impulsando actividades que entreguen experiencias positivas, donde el arte, la cultura y el conocimiento de nuestro entorno sean protagonistas. Invitamos a todas las familias a inscribir a sus hijos e hijas y aprovechar estos espacios que hemos preparado con mucho cariño para nuestra comunidad."

 
Esta actividad forma parte de la programación del Programa Red Cultura, impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, iniciativa que busca fortalecer el acceso y la participación cultural en los distintos territorios del país.

 
Desde el municipio señalaron que este tipo de acciones forman parte del trabajo permanente por ofrecer alternativas recreativas y educativas para la comunidad, especialmente durante los períodos de vacaciones escolares, promoviendo el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes a través del arte y la cultura.

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