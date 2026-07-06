GANADORES DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026 RECIBIRÁN MÁS DE $14 MILLONES EN PREMIOS

Los ganadores del Carnaval de Invierno 2026 recibirán premios en dinero de acuerdo con la categoría y el lugar obtenido durante la histórica edición por los 30 años de la celebración. En total, la premiación considera la entrega de $14.300.000 entre los participantes reconocidos por el jurado.

En Carro Alegórico Categoría A, ASMAR Magallanes recibirá $1.300.000 por el primer lugar, mientras que ENAP Magallanes obtendrá $650.000 por la segunda posición. En la Categoría B, KM 100 Sentimiento Campero será premiado con $3.250.000 y la Agrupación Alma Gaucha con $1.300.000.

En las categorías Comparsa, Murga y Batucada, los primeros lugares recibirán $1.300.000, los segundos $650.000 y los terceros $260.000. De esta manera, ASMAR Magallanes, Sakumba Austral y las demás organizaciones distinguidas recibirán los montos correspondientes al lugar alcanzado.

Los premios se distribuirán de la siguiente manera:

Carro Alegórico Categoría A: ASMAR Magallanes, $1.300.000; ENAP Magallanes, $650.000.

ASMAR Magallanes, $1.300.000; ENAP Magallanes, $650.000. Carro Alegórico Categoría B: KM 100 Sentimiento Campero, $3.250.000; Agrupación Alma Gaucha, $1.300.000.

KM 100 Sentimiento Campero, $3.250.000; Agrupación Alma Gaucha, $1.300.000. Comparsa: ASMAR Magallanes, $1.300.000; KM 100 Sentimiento Campero, $650.000; Agrupación Alma Gaucha, $260.000.

ASMAR Magallanes, $1.300.000; KM 100 Sentimiento Campero, $650.000; Agrupación Alma Gaucha, $260.000. Murga: ASMAR Magallanes, $1.300.000; Academia de Danzas “Esencias de mi Tierra”, $650.000; Mall Espacio Urbano Pionero, $260.000.

ASMAR Magallanes, $1.300.000; Academia de Danzas “Esencias de mi Tierra”, $650.000; Mall Espacio Urbano Pionero, $260.000. Batucada: Sakumba Austral, $1.300.000; Agrupación Cultural Tambor Mestizo, $650.000; Blocco Acavaxí, $260.000.

Sakumba Austral, $1.300.000; Agrupación Cultural Tambor Mestizo, $650.000; Blocco Acavaxí, $260.000. Disfraz: Janet Valdés Cárcamo, $650.000; Gustavo Rivas Vergara, $390.000; Liliana Cárcamo Zúñiga, $130.000.

ASMAR Magallanes acumulará $3.900.000 por sus primeros lugares en Carro Categoría A, Comparsa y Murga. KM 100 Sentimiento Campero también sumará $3.900.000, considerando su triunfo en Carro Categoría B y el segundo puesto obtenido en Comparsa.

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