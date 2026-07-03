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3 de julio de 2026

DIPUTADA MORALES SOLICITA A MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO DE TRATAMIENTO PARA ADOLESCENTES Y SOLUCIÓN PARA RESIDENCIA DE MEJOR NIÑEZ

Durante la visita de la jefa de la cartera de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, a Magallanes, el equipo de la diputada Javiera Morales hizo entrega de una carta dirigida a la secretaria de Estado con dos solicitudes prioritarias para la región en materia de protección de la infancia y adolescencia.

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​Debido a su licencia médica, la parlamentaria Javiera Morales se hizo presente en el “Diálogo sobre la Ley Integral de las Personas Mayores” a través de su equipo territorial y le entregó una carta a la ministra de Desarrollo Social. En ella, le manifestó su preocupación por la ausencia de un centro de tratamiento especializado para adolescentes con consumo problemático de drogas en Magallanes.

En la carta se advierte que actualmente los jóvenes, especialmente quienes se encuentran bajo la protección del Estado, son derivados a la unidad de psiquiatría del Hospital Clínico de Magallanes durante sus crisis, permaneciendo incluso por meses hospitalizados sin contar con un tratamiento especializado para sus adicciones.

Por ello, la diputada solicita fortalecer la oferta regional mediante la implementación de un dispositivo integral que contemple diagnóstico, tratamiento residencial y ambulatorio, seguimiento y procesos de reinserción social, adaptados a las necesidades de los jóvenes y a la realidad territorial de la región.

La segunda solicitud se refiere a la residencia para adolescentes administrada por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya puesta en marcha ha enfrentado diversas dificultades administrativas y operativas.

En el documento se plantea que la residencia aún no logra un funcionamiento adecuado y que los adolescentes permanecen en un inmueble que no fue diseñado para uso residencial, sino para tratamientos ambulatorios. Frente a ello, la parlamentaria solicita la intervención directa de la ministra para destrabar la situación administrativa y avanzar en una residencia que cumpla con la normativa vigente y garantice condiciones dignas para los jóvenes.

Finalmente, la diputada Morales agradece la visita de la ministra a la región y manifiesta su disposición a sostener una reunión de trabajo una vez retome sus funciones, con el objetivo de continuar abordando estos desafíos que afectan a niños, niñas y adolescentes de Magallanes.



Gonzalo Mitrovich Gerente Sucursal de Finning y Cristobal Kulczewski Gerente General de TABSA en el marco de finrma del convenio 3

FINNING Y TABSA SELLAN ALIANZA POR LA CONECTIVIDAD DE MAGALLANES

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