FRENTE AMPLIO ELIGE NUEVA CONDUCCIÓN NACIONAL Y MAGALLANES RATIFICA A “MAGALLANES DE FRENTE”

​Este domingo concluyó el proceso de elecciones internas del Frente Amplio, instancia en la que la militancia eligió a sus nuevas autoridades nacionales y regionales, definiendo las conducciones que asumirán la tarea de liderar al partido durante el próximo período.



A nivel nacional, la diputada Gael Yeomans se impuso en la elección de la Directiva Nacional encabezando la lista “Unidad para Avanzar: Defendamos Chile con Firmeza”, que obtuvo 5.667 votos, equivalentes al 54,71% de los sufragios emitidos.



La lista “Frente Amplio para Chile”, encabezada por la actual presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, alcanzó 4.353 votos, correspondientes al 42,03%. De esta manera, Yeomans asumirá próximamente la presidencia del Frente Amplio, marcando el inicio de una nueva etapa en la conducción nacional del partido.



En la elección de la Directiva Nacional participaron 10.358 militantes, equivalentes al 18,45% del padrón habilitado, registrándose además 291 votos blancos y 47 votos nulos.



Amplio respaldo a “Magallanes de Frente”



En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la militancia respaldó ampliamente a la lista “Magallanes de Frente”, que se presentó para asumir la nueva Dirección Regional de la colectividad.



De un total de 150 votos emitidos, la opción “Aprueba” obtuvo 134 preferencias, equivalentes al 89,33%, mientras que la opción “Rechaza” recibió 10 votos (6,67%). Se registraron además cinco votos blancos y un voto nulo.



El resultado permitirá que la nueva Dirección Regional, encabezada por Marco Uribe Saldivia, ex SEREMI de Vivienda y Urbanismo, asuma la conducción del partido en la región, junto a un equipo compuesto por militantes provenientes de distintos espacios y territorios.



El contundente 89,33% de respaldo representa, en ese sentido, un mandato para avanzar hacia una organización regional más activa, participativa y presente en el territorio, capaz de aportar tanto a los desafíos políticos de Magallanes como a la nueva etapa que comienza para el Frente Amplio a nivel nacional.



Una nueva etapa para el Frente Amplio



Las elecciones internas se desarrollaron luego del proceso de discusión política e ideológica impulsado por el partido durante los últimos meses y abren una nueva etapa para el Frente Amplio, tanto en su conducción nacional como en sus direcciones regionales.



Desde “Magallanes de Frente”, la nueva conducción regional agradeció especialmente la participación y confianza de quienes concurrieron a votar, destacando que el desafío que comienza será construir un partido cada vez más abierto a su militancia, conectado con las necesidades de la región y con presencia permanente en sus territorios.



“Recibimos este respaldo con mucha responsabilidad. Magallanes de Frente nació desde la voluntad de encontrarnos, construir colectivamente y poner al Frente Amplio al servicio de nuestra región. Ahora comienza el desafío más importante: transformar esa confianza en organización, participación y presencia territorial, convocando a toda nuestra militancia a ser parte de esta nueva etapa”, señalaron desde la lista.



La nueva Dirección Regional asumirá próximamente sus funciones, iniciando un período que tendrá entre sus principales desafíos fortalecer la organización partidaria, recuperar y ampliar los espacios de participación de la militancia y consolidar un Frente Amplio desplegado en las distintas comunas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

