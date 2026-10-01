MODIFICACIÓN HORARIA EXTRAORDINARIA EN COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL

La Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través de la Administración del Complejo Fronterizo Integración Austral (Monte Aymond), informa a la comunidad y a los usuarios del tránsito transfronterizo que se realizará una modificación horaria extraordinaria en el funcionamiento del paso, debido a la ejecución de trabajos de mantenimiento en la infraestructura.

Detalle de la suspensión de atención:

Inicio del cierre: viernes 02 de octubre de 2026, a las 20:00 horas.

Término y reapertura: sábado 03 de octubre de 2026, a las 09:00 horas.

Alcance de la medida: Suspensión total del tránsito vehicular y peatonal para todo tipo de usuarios.

Durante este periodo de 13 horas de interrupción de actividades, y en coordinación con las autoridades de Argentina y los servicios contralores chilenos —Policía de Investigaciones (PDI), Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Servicio Nacional de Aduanas—, no se realizarán trámites de ingreso ni de salida del país en el sector.

Recomendaciones a los usuarios:

Planificación de viajes: Coordinar itinerarios con antelación y evitar traslados hacia el corredor fronterizo durante la ventana horaria señalada.

Pasos alternativos: Verificar previamente las condiciones de operabilidad y horarios de otros pasos habilitados en la región.

Seguridad en ruta: Respetar la señalización vial transitoria y acatar las instrucciones del personal destacado en la zona.

La Delegación Presidencial Regional agradece la comprensión de la ciudadanía frente a los inconvenientes que esta medida temporal pueda generar, reiterando que estos trabajos de mantenimiento son indispensables para asegurar una infraestructura fronteriza óptima, segura y eficiente para todos los usuarios.

